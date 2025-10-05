יום ראשון, 05.10.2025 שעה 07:01
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
משחק מרגש: 88:123 לברוקלין נטס על ירושלים

האדומים התארחו אצל הקבוצה מה-NBA בניו יורק במפגש מהנה לצפייה נגד שני הישראלים. 9 נק' ו-6 אס' לשרף, 5, 5 ו-5 לוולף, וויילי וסמית' בלטו מנגד

|
ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)
ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

משחק מרגש במיוחד שוחק הלילה (בין שבת לראשון) בניו יורק, שם ברוקלין נטס המקומית מה-NBA אירחה את הפועל ירושלים. המשחק לא היה כוחות ממש, כאשר קבוצה אחת משחקת בליגה הטובה בעולם והיא גם ניצחה בקלות רבה, כאשר הנטס חגגו עם 88:123 במשחק ההכנה הראשון שלהם לקראת עונת ה-NBA הקרובה.

מההתחלה היה ברור לאן הרוח נושבת ועד כמה פערי הרמות גבוהים, כשלמשל במחצית לוח התוצאות הראה 45:70. המשחק קיבל משמעות מיוחדת בגלל שהקבוצה הישראלית פגשה שני ישראלים, כאשר בן שרף פתח בחמישייה של הנטס, שיחק 18 דקות, קלע תשע נקודות, חילק שישה אסיסטים וקלע ב-66.7% ל-2 ו-100% ל-3. אגב, הרכז רשם 5 עבירות כבר באמצע הרבע השני.

השני הוא דני וולף, שלא פתח בחמישייה, אך מאמן ברוקלין הקפיד לתת לכולם לשחק והפורוורד קיבל כמעט 15 דקות על הפרקט, בהן הוא סיפק 5 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. כל הדקות של וולף באו בחצי השני, ואף קיבלנו רגע אחד של שיתוף פעולה ראשון בין שני השחקנים, כשוולף מצא את שרף כשהרכז חדר והוא סיים את זה עם ליי-אפ נאה.

בצד השני, גם יונתן אלון הקפיד לתת דקות למי שצריך, ובסך הכל מי שהכי בלט הוא ג’סטין סמית’ שקלע 16 נקודות והוריד שבעה ריבאונדים. אוסטין וויילי הוסיף 14 נקודות ו-11 ריבאונדים, וקאדטין קרינגטון ואנתוני לאמב תרמו 13 נקודות כל אחד. מי שלא שיחק הוא קאשיוס ווינסטון, וחוץ מדמיטרו סקפינצב שקיבל 7 דק’ כולם קיבלו בין 18 דקות ל-30 דקות, כך שאלון די חילק בין כולם את המשחק המרגש הזה.

כעת, ירושלים תחזור לארץ למשחקים רשמיים, כשהמשחק הבא שלה הוא נגד צדביטה אולימפיה ביורוקאפ. נזכיר שהאדומים מהבירה פתחו נהדר את העונה עם שני ניצחונות על מכבי ת”א, אחד בסופרקאפ ואחד בחצי גמר גביע ווינר, והם עוד עתידים לשחק בגמר הזה נגד הפועל ת”א, ברגע שיוכרז על מועד לאחר שהגמר נדחה בעקבות המשחק נגד ברוקלין. אלון וחניכיו פתחו ברגל ימין גם ביורוקאפ, עם 85:100 על המבורג.

