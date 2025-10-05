"אסור לנו לתת לליגה לברוח": דריכות שיא בחיפה

במכבי חיפה ידעו היטב בקיץ האחרון שהגרלת המשחקים בששת המחזורים הראשונים לא ממש האירה פנים לקבוצה, אחרי שהיא הוגרלה בין היתר לשחק מול בית"ר ירושלים, הפועל חיפה בדרבי של העיר, בסמי עופר מול הפועל באר שבע והערב (ראשון) ב-20:30 מול מכבי תל אביב בבלומפילד.

אבל אף אחד במועדון מהכרמל לא תיאר לעצמו שערב המשחק מול הצהובים, הקבוצה תהיה ממוקמת במקום השביעי בטבלה עם 10 נקודות פחות מהראשונה הפועל ב"ש. פועל יוצא מזה שאם חניכיו של דייגו פלורס ימעדו הערב באצטדיון ביפו, פער הנקודות אחרי המחזור השישי יישאר על 10 נקודות כבר בשלב זה של העונה, מה שיוציא את מכבי חיפה לפחות זמנית מהמאבק על תואר האליפות וישלח אותה לעשות חשבון נפש לא קטן רגע לפני פגרת הנבחרת, לגבי איך מנסים בכלל להתמודד על אחד המקומות שמובילים לאירופה.

בתחילת העונה הצהירו במכבי חיפה שמלבד הרצון להתמודד על כל התארים בארץ, יש רצון גם להגיע לשלב הבתים של הקונפרנס ליג, דבר שכזכור לא צלח – מה שהשאיר לירוקים לנסות ולעמוד ביעד של התמודדות על תואר האליפות. עכשיו כאמור, מוטלת המשימה על הקבוצה לנסות ולהציל את העונה: "הגענו למשחק שכולם מבינים שאסור לנו לתת לליגה לברוח אף אחד כרגע לא מדבר על אליפות, אבל חייבים לצמצם את הפער מהפסגה", אמרו בחיפה.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

עוד הוסיפו בסביבת הצפוניים לקראת ההתמודדות נגד אלופת המדינה של ז’רקו לאזטיץ’: "הוכחנו שאנחנו קבוצה מספיק טובה וחזקה השנה, גם אם זה לא בא לידי ביטוי עד כה בנקודות. חובת ההוכחה עלינו מול מכבי ת"א ואין סיבה שלא נבוא לבלומפילד וננצח".

המאמן דייגו פלורס נאמן לדרכו, וממשיך מסיבה ששמורה עימו שלא לתרגל בהרכב את קשר הרכש פטר אגבה שהגיע בחודש שעבר בקול תרועה, בסכום של 1.1 מיליון אירו, כשהוא טרם ראה חולצת הרכב. ההחלטה של פלורס על פי אנשי הקבוצה נעוצה בהחלטה מקצועית נטו, למרות שלדעת לא מעט גורמים אגבה הינו קשר 6 שהגיע בכושר משחק ויכול להשתלב ב-11 כפי שהיה רוצה לראות ליאור רפאלוב.

פיטר אגבה (עמרי שטיין)

אגב, אתמול במהלך האימון המסכם, פלורס תירגל את עלי מוחמד שחוזר מפציעה, את איתן אזולאי ומתיאס נהואל, אבל לסירוגין גם שילב את אגבה במקום נהואל המאכזב, מה שאולי משאיר לארגנטינאי על הקווים מחשבה אולי כן לתת בסופו של דבר לאגבה את חולצת ההרכב למרות שנראה שמדובר בסיכוי נמוך.

אם מסתכלים על ההרכב שתורגל לקראת המשחק הערב, הרי שלמעשה צפויים בסך הכל שלושה שינוים לעומת ההרכב שפתח מול ב"ש. שריף כיוף יעמוד במקומו של גיאורגי ירמקוב הפצוע, עלי מוחמד במקום גוני נאור ודולב חזיזה במקומו של סילבה קאני. ג'ורג'ה יובאנוביץ' כמו קנג'י גורה וקאני, יחכו להשתלב מהספסל.

ההרכב המשוער: שריף כיוף, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל (פטר אגבה), דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וטריבונטה סטיוארט.