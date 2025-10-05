יום חמישי, 09.10.2025 שעה 02:10
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

סיבה לדאגה? קיליאן אמבפה נפצע לאחר שכבש

הכוכב הצרפתי נפגע במהלך השער ב-1:3 על ויאריאל ונראה צולע בירידה לחדר ההלבשה, אך בספרד הרגיעו והחמיאו לוויניסיוס: "משחקו הטוב ביותר העונה"

|
ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים (La Liga)
ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים (La Liga)

רגע לפני היציאה לפגרת הנבחרות ואחרי החמישייה שהיא שמה לקייראט בליגת האלופות, ריאל מדריד חזרה לנצח גם במסגרת הליגה, כאשר הערב (שבת) היא גברה 1:3 על ויאריאל של מנור סולומון, שלא שיחק.

קיליאן אמבפה כבש את השער השלישי בדקה ה-81, כשמה שהעסיק בעיקר את ספרד היה דווקא מה שקרה אחר כך, כאשר החלוץ הצרפתי ירד מיד לחדר ההלבשה, כשהוא ביקש כמובן להיות מוחלף.

בתקשורת הספרדית אישרו: “הוא ביקש להיות מוחלף, יצא על רגליו, אך מעט צולע בדרכו לחדר ההלבשה לבדיקה נוספת”. בנוסף, בתקשורת המקומית מדווחים שזה נקע בקרסול ימין שלא ימנע ממנו לשחק בנבחרת צרפת בפגרה הקרובה, כשגם פרנק מסטנטואונו נפגע וסובל ממתיחה קלה.

שחקני ריאל מדריד מאושרים (La Liga)שחקני ריאל מדריד מאושרים (La Liga)

בתוך כך, בתקשורת הספרדית כמובן הגיבו למשחק וב’מונדו דפורטיבו’ רשמו: “ריאל הייתה ראויה לניצחון ו-ויניסיוס תפס את הבמה”. ב’מארקה’ הוסיפו: “ניצחון גדול של ריאל מדריד בחצי השני”. ב’אס’ כתבו: “משחק נהדר עם צמד גדול של הברזילאי ומשחקו הטוב ביותר העונה, ריאל חזרה למקום הראשון”.

לאחר המשחק, ויניסיוס דיבר: “מקווה שכולנו נחזור מהפגרה ללא פציעות, יש לנו משחקים גדולים לאחר הפגרה. אני שמח שניצחנו בסנטיאגו ברנבאו, האוהדים שלנו הם הכל בשבילנו. אני שיחקתי טוב מאוד ואני רוצה להמשיך לעזור לקבוצה”. אורליאן טשואמני סיכם: “זו העונה הרביעית שלי במועדון הגדול בעולם, ואני מרגיש כל כך שמח וזכות לעזור לקבוצה הזאת לנצח. אנחנו יודעים ששיחקנו נגד אתלטיקו, אבל כשיש לך משחק כל שלושה ימים, אתה צריך להיות מוכן מיד למשחק הבא ולהתחיל לנצח שוב”.

הצגה: 1:3 לריאל על ויאריאל, מנור לא שותף

מאמן הקבוצה, צ’אבי אלונסו, אמר לאחר ההתמודדות: “תוכנית המשחק שלנו כמו תמי דהייתה לשלוט במשחק באמצעות החזקת כדור, וכשמאבדים, ללחוץ מהר וגבוה ולקחת אותו בחזרה, אני חושב שעשינו עבודה טובה, אנחנו מרגישים טוב וזה ניצחון חשוב. ויניסיוס? אהבתי את המשחק שלו, אני שמח בשבילו, לא רק בגלל השערים. בגלל שהוא היה כל כך פעיל, אני אוהב לראות אותו נהנה ומחייך, הוא היה קרוב לשלושער והיה ראוי לכך, אני מרוצה ממנו”.

