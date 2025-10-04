הבלם שכבר חתם בהפועל חיפה לא יגיע לקבוצה

לפני שבועות בודדים, הבלם הצרפתי ז’ייסה אייסה הצטרף רשמית להפועל חיפה כפי שפורסם לראשונה אצלנו ב-ONE. אלא שהצפוניים הודיעו שהצרפתי שחתם לעונה עם אופציה לעונה נוספת, לא יגיע לכרמל.

אייסה שיחק בעונה שעברה בקבוצת אז’קסיו מליגת המשנה בצרפת (בה רשם כ-25 הופעות). הבעלים יואב כץ סיפר: "זה שחקן רביעי שמודיע לנו אחרי שסיכם שהוא חוזר בו ולא רוצה להגיע בגלל המצב".

כזכור לאורך כל התקופה האחרונה סיפרו בהפועל חיפה שמדובר בעניין טכני של הסדרת ויזה, שבגללה הבלם אינו מגיע, והוא אמור להסדיר את הנושא – דבר שלא קרה ומתברר שההחלטה שלו שלא להגיע נעוצה בסיבה אחרת.

הפועל חיפה סיימה הערב (שבת) ב-0:0 עם עירוני קריית שמונה בסמי עופר, מה שהיווה משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון עבור החבורה של גל אראל וזאת במסגרת המחזור השישי בליגת העל.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

גל אראל אמר לאחר ההתמודדות: “מסכים שזה היה משחק לא טוב שלנו, לא הגנתית ולא התקפית. דיברנו במחצית וחשבתי שמנסה ללחוץ אותם קצת יותר וננסה להניע קצת יותר, עבדנו השבוע על כמה תבניות והייתי בטוח שזה יצליח, אבל הרגשתי ששחקנים קצת איבדו בטחון וכשזה קורה הכל הולך יותר קשה. למדתי הרבה מהמשחק הזה ואני אעשה הרבה חושבים, ובטוח שניראה יותר טוב.

אני לא אעשה דליט על המשחק הזה, אלא ארצה ללמוד ממנו המון. היה משחק ממש לא טוב שלנו. ראיתי כמה שחקנים שנתנו הקרבה וזה מעודד, אבל צריך גם לשחק כדורגל, זה לא היה היום. אמרתי לפני המשחק לשחקנים שזה נחמד שקיבלנו מחמאות, אך פה זה המבחן האמיתי במשחק פחות נוצץ. לקחנו נקודה, לא בטוח שהיא הגיעה לנו, אבל גם בשבוע שעבר היה מגיע לנו ולא לקחנו”.

על השוער ניב אנטמן אמר: “ניב טוב מתחילת העונה. כשקיבלתי את המינוי לא היה לי ספק בכלל. הוא עמד בפלייאוף העליון עונה שעברה וכשאני חתמתי לא היה לי אפילו כאב ראש בעניין הזה, אני סומך עליו במאה אחוז. רותם חטוטל הגיע אלינו אחרי תקופה ארוכה שהוא היה מחוץ לעניינים וזה לוקח זמן”.