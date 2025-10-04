יום חמישי, 09.10.2025 שעה 02:10
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

עשה פאולו סוזה: החגיגה שהרחיקה את מרסקה

מאמן צ'לסי לא הצליח להישאר אדיש בשער הניצחון של אסטבאו בתוספת הזמן מול ליברפול, וביצע ריצה שתזכיר לאוהדי מכבי ת"א נשכחות. כל התגובות בפנים

|
אנזו מרסקה (IMAGO)
אנזו מרסקה (IMAGO)

צ’לסי גברה היום (שבת) 1:2 על ליברפול בסטמפורד ברידג’, כשאסטבאו כבש את שער הניצחון הדרמטי עמוק בתוספת הזמן. מה שתפס את העין של התקשורת האנגלית מעבר לשער הדרמטי, היא הריצה המרשימה של מאמן הבלוז, אנזו מרסקה, שתזכיר לאוהדי מכבי תל אביב נשכחות.

המאמן הורחק בכרטיס אדום לאחר שחגג את שער הניצחון בדקה ה-95. האיטלקי קיבל כבר קודם לכן את הכרטיס הצהוב, אבל זה לא מנע ממנו לפרוץ בריצת “פאולו סוזה” לאורך הקווים ולחגוג בהתלהבות, לאחר שהבלוז כאמור הכריעו ממש ברגעי הסיום.

“הוא הורחק, אבל זה לא יעניין אותו!” ציין גארי נוויל, שפרשן את המשחק. “ההרחקה הזאת שווה כל רגע, איזו חגיגה”. הוסיף האנגלי, שלא הפסיק לשבח את המאמן: “הקבוצה שלו הייתה פשוט נהדרת. הם השתפרו עוד ועוד ככל שהמשחק התקדם”. 

החגיגה הזכורה של פאולו סוזה (יניב גונן) (מערכת ONE)החגיגה הזכורה של פאולו סוזה (יניב גונן) (מערכת ONE)

גם דניאל סטארידג’, אקס ליברפול, דיבר בטלוויזיה האנגלית: “ראיתם מה זה אומר לצ’לסי, לא רק עבור השחקנים, אלא גם עבור צוות האימון. הם היו תחת לחץ, אנשים הטילו ספק במרסקה. הם נאלצו להתמודד עם לא מעט פציעות. עכשיו הם יצאו מהמשחק כשהם מבינים שהם מסוגלים להציג יכולת כזאת”. 

