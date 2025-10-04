עשה פאולו סוזה: החגיגה שהרחיקה את מרסקה

צ’לסי גברה היום (שבת) 1:2 על ליברפול בסטמפורד ברידג’, כשאסטבאו כבש את שער הניצחון הדרמטי עמוק בתוספת הזמן. מה שתפס את העין של התקשורת האנגלית מעבר לשער הדרמטי, היא הריצה המרשימה של מאמן הבלוז, אנזו מרסקה, שתזכיר לאוהדי מכבי תל אביב נשכחות.

המאמן הורחק בכרטיס אדום לאחר שחגג את שער הניצחון בדקה ה-95. האיטלקי קיבל כבר קודם לכן את הכרטיס הצהוב, אבל זה לא מנע ממנו לפרוץ בריצת “פאולו סוזה” לאורך הקווים ולחגוג בהתלהבות, לאחר שהבלוז כאמור הכריעו ממש ברגעי הסיום.

“הוא הורחק, אבל זה לא יעניין אותו!” ציין גארי נוויל, שפרשן את המשחק. “ההרחקה הזאת שווה כל רגע, איזו חגיגה”. הוסיף האנגלי, שלא הפסיק לשבח את המאמן: “הקבוצה שלו הייתה פשוט נהדרת. הם השתפרו עוד ועוד ככל שהמשחק התקדם”.

החגיגה הזכורה של פאולו סוזה (יניב גונן) (מערכת ONE)

גם דניאל סטארידג’, אקס ליברפול, דיבר בטלוויזיה האנגלית: “ראיתם מה זה אומר לצ’לסי, לא רק עבור השחקנים, אלא גם עבור צוות האימון. הם היו תחת לחץ, אנשים הטילו ספק במרסקה. הם נאלצו להתמודד עם לא מעט פציעות. עכשיו הם יצאו מהמשחק כשהם מבינים שהם מסוגלים להציג יכולת כזאת”.