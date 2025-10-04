חודדה לאחר הניצחון: חשוב להמשיך בגישה הזאת

האוהדים של עירוני טבריה והשחקנים בחדר ההלבשה חגגו למאמן, אלירן חודדה יום הולדת בסיום הניצחון 0:1 על הפועל ירושלים.

חודדה אמר לאחר המשחק: "אין ספק שזה היה נצחון של גישה ומשמעת. דיברנו המון על לחזור ל-DNA של טבריה, להראות בגרות ומשמעת והשחקנים הראו את זה היום. במחצית הראשונה היינו עדיפים אפילו יותר על הפועל ירושלים. במחצית השנייה זה היה קצת מאוזן יותר, אבל בסוף המשמעת הטקטית שלנו ניצחה את המשחק".

על ההבדלים בין הניצחונות, בהם שמרה הקבוצה על שער נקי, לעומת ההפסדים, בהם ספגה קבוצתו 16 שערים ענה: "ברור שיש חשיבות גם ליריבות ששיחקנו נגדם, כי לשחק בטרנר או מול מכבי ת''א זה אחרת, אבל אסור היה לנו לספוג כל כך הרבה שערים ולהיות כל כך רכים במשחקים שקדמו לשניים האחרונים. היום, כמו במשחק הקודם, שחקנים הראו קשיחות, משמעת ומחויבות".

שמחה אצל עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

המאמן נשאל האם הוא מרוצה מפתיחת העונה שלו, של תשע נקודות מתוך 18 וענה: "ברור שאנחנו מרוצים מקצב הנקודות שלנו. דיברנו על זה שצריך לשפר את עניין ספיגת השערים. רק התחלנו את הליגה ונקווה שנמשיך את מה שראינו בשבועיים האחרונים בהמשך".

לסיום, חודדה נשאל על השוער שלו, רוג'ריו דוס סנטוס, שהצטיין במשחק ואמר: "הוא אכן היה מצוין היום. לא קל לספוג כל כך הרבה שערים, כמו שהוא ספג בשלושת ההפסדים שלנו ולדעת לצאת מזה. אמרתי גם קודם שהוא שוער טוב. היום הוא בהחלט הביא לנו נקודות ".

זיו אריה היה קצר כהרגלו ואמר: "נמשיך לעבוד קשה. אני מאמין בקבוצה ובדרך שלי. מקווה מאוד שנקבל בקרוב בשורות טובות לגבי החטופים".