יום שישי, 09.01.2026 שעה 23:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2324-2117בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

חודדה לאחר הניצחון: חשוב להמשיך בגישה הזאת

עירוני טבריה חגגו יום הולדת למאמן שאמר: "אנחנו מרוצים ממצב הנקודות שלנו". זיו אריה, שעדיין עם 0 נק' העונה: "נמשיך לעבוד קשה, מאמין בקבוצה"

|
שחקני עירוני טבריה מאושרים (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה מאושרים (חג'אג' רחאל)

האוהדים של עירוני טבריה והשחקנים בחדר ההלבשה חגגו למאמן, אלירן חודדה יום הולדת בסיום הניצחון 0:1 על הפועל ירושלים.

חודדה אמר לאחר המשחק: "אין ספק שזה היה נצחון של גישה ומשמעת. דיברנו המון על לחזור ל-DNA של טבריה, להראות בגרות ומשמעת והשחקנים הראו את זה היום. במחצית הראשונה היינו עדיפים אפילו יותר על הפועל ירושלים. במחצית השנייה זה היה קצת מאוזן יותר, אבל בסוף המשמעת הטקטית שלנו ניצחה את המשחק". 

על ההבדלים בין הניצחונות, בהם שמרה הקבוצה על שער נקי, לעומת ההפסדים, בהם ספגה קבוצתו 16 שערים ענה: "ברור שיש חשיבות גם ליריבות ששיחקנו נגדם, כי לשחק בטרנר או מול מכבי ת''א זה אחרת, אבל אסור היה לנו לספוג כל כך הרבה שערים ולהיות כל כך רכים במשחקים שקדמו לשניים האחרונים. היום, כמו במשחק הקודם, שחקנים הראו קשיחות, משמעת ומחויבות". 

שמחה אצל עירוני טבריה (חגשמחה אצל עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

המאמן נשאל האם הוא מרוצה מפתיחת העונה שלו, של תשע נקודות מתוך 18 וענה: "ברור שאנחנו מרוצים מקצב הנקודות שלנו. דיברנו על זה שצריך לשפר את עניין ספיגת השערים. רק התחלנו את הליגה ונקווה שנמשיך את מה שראינו בשבועיים האחרונים בהמשך".

לסיום, חודדה נשאל על השוער שלו, רוג'ריו דוס סנטוס, שהצטיין במשחק ואמר: "הוא אכן היה מצוין היום. לא קל לספוג כל כך הרבה שערים, כמו שהוא ספג בשלושת ההפסדים שלנו ולדעת לצאת מזה. אמרתי גם קודם שהוא שוער טוב. היום הוא בהחלט הביא לנו נקודות ". 

זיו אריה היה קצר כהרגלו ואמר: "נמשיך לעבוד קשה. אני מאמין בקבוצה ובדרך שלי. מקווה מאוד שנקבל בקרוב בשורות טובות לגבי החטופים". 

זיו אריה (חגזיו אריה (חג'אג' רחאל)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */