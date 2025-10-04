יום ראשון, 05.10.2025 שעה 00:38
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"פשע שאנחנו לא משחקים בק"ש, בושה וחרפה"

שי ברדה דיבר ללא מעצורים לאחר ה-0:0 של ק"ש עם הפועל חיפה: "המגרש נראה זוועת עולם, אבל אנחנו שנתיים נודדים. אני מקווה מאוד שהמדינה תטפל בזה"

|
שי ברדה (עמרי שטיין)
שי ברדה (עמרי שטיין)

עירוני קריית שמונה סיימה הערב (שבת) ב-0:0 עם הפועל חיפה ונותרה בחלק התחתון של הטבלה, כשהיא עם 5 נקודות בלבד אחרי 6 מחזורים. מי שנותר מתוסכל מהמצב, ובעיקר מהמחסור ביתרון הביתיות, הוא מאמן הקבוצה שי ברדה שלא חסך בסיום המשחק.

שי ברדה תקף בחריפות את סאגת האצטדיון בקריית שמונה: “אני חושב שזה פשע שאנחנו לא משחקים בקריית שמונה, זו בושה וחרפה”.

המאמן המשיך וחשף את המצב במגרש: “ביומיים האחרונים אנחנו מדברים על חולדות, עכברים, המגרש נראה זוועת עולם. זה מפריע לי מאוד, אבל צריך להבין שאנחנו כבר שנתיים נודדים”.

ברדה הסביר את החשיבות של הדבר למרות הקושי והמצב הגרוע של המגרש: “אני אימנתי נגד קרית שמונה ואני יודע מה זו הנסיעה הזו ואיזה יתרון המגרש הזה לקריית שמונה, אבל אני מאמן כדורגל. אני מקווה מאוד שהמדינה תטפל בזה”.

