"המשחק הוכרע על שריקה שאני בספק איתה"

איזה מפגש ענק קיבלנו הערב (שבת) בטרנר. הפועל תל אביב הגיעה בשיאה של פתיחת עונה מדהימה, הפועל באר שבע עם פתיחת עונה מושלמת ולבסוף הדרומיים נותרו עם מאזן נקי מתיקו או הפסד עם 1:2 גדול, ובכך היא תצא לפגרת הנבחרות שהיא במקום הראשון בליגה, והעולה החדשה יכולה להתנחם בלא מעט מחמאות, אך היא הפסידה לראשונה העונה בליגה.

אליניב ברדה סיכם את המשחק נגד האקסית: “מאכזב, מאוכזבים מאוד, אני חושב שהיה לנו חצי ראשון טוב מאוד, עם יצירת מצבים טובה והכל, הגענו למצבים כדי לרדת ביתרון אפילו, חצי שני בטרנר ירדנו קצת לאחורה, אבל המשחק היה יכול ללכת לכיוון שלנו. בסוף זה הוכרע על ידי שריקה שאני מאוד בספק איתה, וזה מה שהכריע את המשחק”.

עוד על השיפוט: “אני באמת חושב שהמשחק הוכרע על הפנדל הזה, פה הוכרע המשחק. הכדור כבר הורחק, אני חושב שה-VAR נועד עבור מהלכים כאלו, בשביל זה המציאו את ה-VAR. הפועל עם הכי הרבה עבירות? לא יודע אם זה חיובי או שלילי, זה תלוי. רוצים להיות אגרסיביים, לשלוט במשחק, עבירות זה חלק מהמשחק, וגם עלינו הייתה עבירה שהיא ספק אדום, ויכול להיות שכאן ב-VAR היו צריכים להתערב”.

שחקני הפועל תל אביב זועמים על דוד פוקסמן, ששלף לדניאל דאפה כרטיס צהוב (מרטין גוטדאמק)

כשנשאל מה לוקח מהמשחק: “אני לוקח את זה שנפצעו לנו שלושה שחקנים, אלטמן אחרי מהלך אחד כשנכנס נפצע, ביצעתי חילוף מוקדם עם למקין והוא התקשה קצת עם גנאח, וגם אלקוקין, שלושה חילופים מאולצים, אז היו פחות רעיונות לשנות, ואז הגיע הפנדל וה-1:2 של ב”ש, איבדנו פה שלוש נקודות, מאוכזבים, יש פגרה ואז נתכונן לדרבי, הפנים הקדימה”.

על ההופעה הטובה של פלקאו: “לפעמים לשחקנים לוקח קצת זמן, עד שמתרגלים לקצבים בליגה, מתחברים לקבוצות, הוא מתאמן טוב באימונים, מאימון לאימון הוא מבין איך אנחנו רוצים לשחק איתו, מה דורשים ממנו טקטית, הוא באמת שיחק טוב, אבל בסוף המחמאות הללו זה אולי קצת נעים, אבל אנחנו עם אפס נקודות. ב”ש? היה מוזר בהתחלה, זה מקום שהיו לי בו רגעים של אושר, יש אהבה הדדית, אבל אני במקום עבודה ואני רוצה לעשות את ההכי טוב עבור איפה שאני נמצא, ורציתי לנצח היום”.

לוקאס פלקאו מאוכזב (רדאד ג'בארה)

לסיכום דיבר על סתיו טוריאל והזימון לנבחרת: “הוא מאוד בוגר, הוא עשה התקדמות בשנה וחצי האחרונות, הוא מאוד מבין ומאוד עם הרגליים על הקרקע, אני שמח שזה בא לידי ביטוי והוא זומן לנבחרת, זה נעשה דרך העבודה הקשה שלו בקבוצה. אני מקווה שהוא ימשיך עם זה קדימה וימשיך בדרך הזו”.

סתיו טוריאל דיבר גם הוא בסיום: “הרגשתי שהגענו למשחק, היינו אמיצים, ממש טובים, הרגשנו מאוד טוב, חבל, חבל על הפנדל, הרגשתי שזה קצת קל מידי. הגול שלי? גול מדהים, אני שמח עליו, קצת מאוכזב שזה לא עזר להביא נקודות לקבוצה שלי. אני מרגיש שהפועל תל אביב ברמה הזו, חד משמעית, הראנו שאנחנו שם, מסתכלים בעיניים, עובדים קשה, והיינו שווים פה נקודות אני חושב”.

כוכב האדומים דיבר על הדרבי לאחר פגרת הנבחרות, וגם על הזימון שלו לנבחרת ישראל בפגרה הזו: “מכבי תל אביב? בעזרת השם, אנחנו יודעים כמה זה חשוב לקהל, למועדון, רוצים לעשות את כולם מאושרים. הזימון לנבחרת? הגשמת חלום עבורי, אני מאושר מאוד, אני מקווה לקבל את ההזדמנות ולקחת אותה”.