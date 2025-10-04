"האדום של שועה מיותר, אך זה הזמן לתמוך בו"

משחק משוגע קיבלנו הערב (שבת) בטדי. בית”ר ירושלים אירחה את הפועל פתח תקווה במסגרת המחזור השישי בליגת העל, ולמרות שהסתבכה עם חיסרון מספרי לאור אדום לירדן שועה, החמצת פנדל וגם פיגור פעמיים בהתמודדות, היא הצליחה להשיג 2:5 גדול וניצחון שלישי ברציפות. טימוטי מוזי, סיים עם שלושער ובישול.

מאמן הירושלמים, ברק יצחקי: “האמת שאני תמיד נותן לשחקנים שלי להירגע 2-3 דקות במחצית. נכנסתי לחדר ההלבשה ואמרתי לשחקנים ברוגע, ‘יש מישהו שלא מאמין שאפשר לעשות את זה?’. בחצי השני, הדברים התחברו לנו למרות שאחרי שהבקענו גם ספגנו, אבל זה דחף אותנו עוד יותר. זה מבורך”.

על האם הוא כועס על האדום של שועה: “זה אדום מאוד מאוד מיותר, אין ספק, אבל ברגעים כאלה גם אם השחקן שלי עושה טעויות, זה גם הזמן שלי לתמוך בו ולחזק אותו. אלה דברים שלא אמורים לקרות, הוא יבין את הטעות שלו ואני בטוח שהוא כבר הבין, אבל אני אתמוך בו”.

ירדן שועה (אורן בן חקון)

על החילופים שלו במחצית: “אני לא רוצה לשפוט שחקנים במחזור השישי. יש לנו סגל טוב ונצטרך לרוץ עם מה שיש לנו. אני שמח לעמוד פה אחרי שכבשנו חמישה שערים וניצחנו, את התיקונים שלנו נעשה. אני מעדיף להסתכל על הדברים הטובים שאנחנו יוצאים איתם מפה”.

עוד על ההרחקות של קבוצתו: “זה קורה לנו יותר מדי, לדעתי אדום שלישי או רביעי שלנו העונה. אני שמח שהשחקנים שלי הגיבו בצורה טובה. רציתי להכניס יותר מהירות באגפים כדי לצאת למעברים עם מוזי, אני שמח שהוא עשה את זה גם בשער שלו קאלו. זו הייתה תוכנית המשחק מהמחצית השנייה. לדעתי זה מה שהכריע את המשחק”.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

מוזי: “היה משחק קצבי, שתי קבוצות טובות שרוצות לשחק כדורגל, למזלי הצלחנו להשאיר את הנקודות. כולם הרגישו את העוצמות של טדי. אני שמח שהצלחתי לעזור לקבוצה שלי לצאת מהמצב שהיינו בו, וזה לא רק אני. התחלנו מגמגם, אך כמו שאמרתי אני מאושר שהצלחנו לצאת מהבור הזה ולנצח”.

על השלושער והבישול שלו היום: “אני תמיד אעבוד קשה, לא משנה כמה מספרים סיפקתי עכשיו”. על הטקס המרגש לציון שנתיים למלחמה לפני המשחק: “אלה רגעים מצמררים, אנחנו כואבים את הכאב של משפחות הנרצחים והחטופים. הלב שלנו יוצא לכולם”.

הטקס המרגש בטדי (אורן בן חקון)

המאמן המפסיד, עומר פרץ: “היה משחק בהזמנה. בית”ר בעשרה שחקנים בטדי, אחרי שאתה מוביל פעמיים, זה ברח לנו. דיברנו בהספקה על כך שלא צריך להתפזר בטירוף של טדי ולנצל את המצבים שאנחנו נגיע אליהם, אבל משום מקום בית”ר בטדי יכולה לעשות שערים. אצילי נתן גול מדהים”.

על האם האדום של שועה דווקא פגע בהם: “אני לא חושב, די שלטנו בבטחה. השערים שספגנו הם חלק מהמשחק, אבל התפזרנו פה למרות היתרון המספרי. היינו צריכים להיות יותר רגועים, לשרוף את הזמן כשצריך. מרגיש לי שהיינו נחמדים ונאיביים מדי כאן”.

עומר פרץ (אורן בן חקון)

עוד המשיך האיש על הקווים של המלאבסים: “אי אפשר לשלוט על המשחק פה בטדי, גם הגרון שלי צרוד כי לא שומעים שום דבר. היינו צריכים לתת לבית”ר לרדוף אחרינו ולהחזיק את הכדור. לצערי לא עשינו את זה, היינו חייבים לסיים את המשחק. ברגע שאתה לא מסודר, בית”ר מחפשת פה את הבלגן עם הר הגעש הזה וזה מה שהיא עשתה – יש לה יכולות להעניש כל קבוצה גם ב-10 שחקנים”.

על חוליית ההגנה שלו והשאלה אם לא צריך זר לחלק האחורי: “כשבנינו את הסגל ראינו הרבה מאוד בלמים, ובסכום לא קטן, אבל לא כאלה שיכולים לשדרג אותנו יותר מהישראלים. בגלל זה התמקדנו בקישור ומעלה, גם המלחמה לא עזרה וזה לא הסתדר מהצד שלנו. אני חושב שההגנה הזו מספיק טובה, קשה אחרי המשחק לבוא ולהפיל עליהם את ההפסד. היינו צריכים להיות בצד המנצח היום. אחרי הפגרה ננסה להביא נקודות מול הפועל ירושלים”.

שביט מזל: “התחלנו טוב את המשחק והובלנו, ובית”ר גם קיבלה אדום, התוצאה מאכזבת והפנים למשחק הבא. מאוד קשה לשחק בטדי, זה ממש הר געש ואיבדנו את המשחק. לא היינו מרוכזים ופה נענשים מהר”. על המשחק הבא מול הפועל ירושלים: “יש לנו פגרה. ננוח, נלמד מה שצריך ואני בטוח שבבית נעשה תוצאה טובה”.