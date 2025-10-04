יום שבת, 04.10.2025 שעה 22:03
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
139-98אתלטיק בילבאו5
129-147אתלטיקו מדריד6
127-117בטיס7
129-107אספניול8
1111-98חטאפה9
1010-117סביליה10
108-78אוססונה11
814-138לבאנטה12
87-67אלאבס13
814-108ולנסיה14
614-48אוביידו15
617-58ג'ירונה16
510-77ראיו וייקאנו17
59-67סלטה ויגו18
511-77ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

סולומון בספסל נגד ריאל, אצלה אמבפה בהרכב

הכוכב הישראלי יתחיל את המשחק בברנבאו ב-22:00 (חי בערוץ ONE) על הספסל. בצד השני, ויניסיוס ומסטנטואונו בהתקפה, סבאיוס בקישור. ההרכבים בפנים

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

נותר מחזור אחד בליגה הספרדית לפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה, ויום המשחקים של שבת יינעל היום (שבת, 22:00) עם משחק מרתק בסנטיאגו ברנבאו. ריאל מדריד תארח את ויאריאל ומנור סולומון, במטרה לעלות לפחות באופן זמני לפסגת הלה ליגה, במשחק שישודר בערוץ ONE, ובו הישראלי יתחיל על הספסל.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, דני סבאיוס, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הרכב ויאריאל: ארנאו טנאס, סנטיאגו מוריניו, רפא מארין, רנאטו וייגה, סרג’י קרדונה, סנטי קומסניה, תומאס פארטיי, טאג’ון ביוקנן, פאפה גיי, טניטולואה אולואשי ואלברטו מוליירו.

מנור סולומון (IMAGO)

הבלאנקוס איבדו את המקום הראשון במחזור הקודם עם אותה חמישייה מטורפת של אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו בדרבי של בירת ספרד, והם רוצים לשוב לפחות, גם אם לפחות זמנית, כאשר בעוד 22 ימים הקלאסיקו הגדול והראשון של העונה הזו.

חניכיו של צ’אבי אלונסו כבר הספיקו להתאושש מהחמיישה ליריבה העירונית עם חמישייה משלהם, בזכות 0:5 גדול על קייראט ושלושער של קיליאן אמבפה. כעת הלבנים צריכים לשוב למסלול גם בליגה, ולא יכולים להרשות לעצמם למעוד כשלושה שבועות לפני המפגש הטוב בעולם, המפגש נגד ברצלונה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

מנגד, ויאריאל בעונה אדירה ופתחה את המחזור במקום השלישי בליגה, כשהיא עם 16 נקודות מתוך 21 אפשריות. מנור סולומון עשה את שלו בשתי הופעות הבכורה שלו עם בישול שתי דקות אחרי שעלה, ואז שער שתי דקות אחרי שעלה, ובמשחק הקודם הוא לא שיחק באלופות בגלל שהוא צם.

אגב, להשפיע נגד ריאל מדריד זה לא דבר זר בכלל לכוכב נבחרת ישראל, כאשר בימיו במדי שחטאר דונייצק הוא עשה זאת ואפילו לא פעם אחת, אלא פעמיים. הישראלי מצא את הרשת של טיבו קורטואה בשני מפגשים שונים, בשני המשחקים דאז בשלב הבתים של האלופות.

