יום שבת, 04.10.2025 שעה 22:05
"גלוך הציל את אייאקס והייטינחה": בהולנד התרשמו

הישראלי שוב כיכב עם שער שוויון מאוחר, ובמדינה תהו: "השאלה היא אם הישראלי יציל את המשרה של המאמן". קלאסן התעצבן: "כוחות מבחוץ לא ישפיעו"

|
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

אוסקר גלוך שוב עשה את זה. הכוכב הישראלי נכנס רק כמחליף, אך ב-29 דקות בלבד שינה את כל המשחק הערב (שבת) מול ספרטה רוטרדם והחזיר את אייאקס מפיגור 3:1 בדרך ל-3:3 דרמטי עם שער ובישול.

בהולנד היללו את הישראלי וב’NOS’ המקומי פרגנו וכתבו: “גלוך הציל את אייאקס והייטינחה מהפסד. השאלה היא אם הישראלי גם הציל את המשרה של הייטינחה”.

ב-’AD’ ניתחו את שער הניצחון הגדול: “היה נראה שהשוויון כבר יחמוק, עד שהמחליף אוסקר גלוך השתחרר בחכמה עמוק בתוספת הזמן וירה לפינה הקרובה ולרשת”.

לאחר המשחק, שחקן אייאקס דייבי קלאסן נשאל על מעמדו של המאמן והצהיר: “ההנהלה לא תושפע על ידי כוחות מבחוץ. אנחנו רוצים להתקדם כקבוצה, וכרגע זה לא קורה”.

אוסקר כובש בדקה ה-97 ומציל את אייאקס
