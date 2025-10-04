מפתחת תקוות: מכבי פ"ת ניצחה 1:6 את יפו

כל הליגה הלאומית תשוחק מחר, להוציא רק משחק אחד שמשוחק כעת. מכבי יפו מארחת את מכבי פתח תקווה לסוג של קרב קצוות, בין קבוצה אחת שבצד העליון של הטבלה לבין הצד התחתון של הטבלה, במסגרת המחזור השביעי של הליגה השנייה בטיבה בישראל.

המלאבסים ללא ספק עם מטרה אחת והיא לעלות ליגה, כאשר הם אחרי ניצחון במשחק האחרון ובכללי עם שני ניצחונות ותיקו אחד בשלושת המשחקים האחרונים. בסך הכל הכחולים של נועם שוהם עם 11 נקודות מתוך 18 אפשריות, וניצחון כאן יעלה אותם לפחות באופן זמני למקום הראשון בטבלה.

מנגד, מכבי יפו שהתרגלה בשנים האחרונות להיות בחלק העליון של הטבלה פתחה רע מאוד את העונה, כשהיא במקום ה-14 שמוביל למבחנים בסיום העונה, אך כמובן שיש עוד זמן. החבורה מתל אביב ללא ניצחון עדיין, ושלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים מסדרים לה שלוש נקודות.

מחצית ראשונה:

דקה 1: אוריאל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך.

איציק ברוך (ראובן שוורץ)

נועם שוהם (ראובן שוורץ)

עידן ורד ביציע (ראובן שוורץ)

דקה 5: גרינפלד שלף לדוד תירם את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק.

לירן חזן עם הכדור (ראובן שוורץ)

דקה 8, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: לירן חזן קיבל כדור עומק נהדר מפרנק ריבולאר, הראשון ניצל זאת על מנת לסיים בצורה מדויקת ולכבוש מקרוב.

לירן חזן חוגג (ראובן שוורץ)

לירן חזן חוגג (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים עם חזן (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים עם חזן (ראובן שוורץ)

דקה 16: סמואל אווסו קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר שניסה למנוע התקפה מתפרצת של יפו.

רונן פרץ עם הכדור (ראובן שוורץ)

דקה 25, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:2: הגבהת קרן מדויקת של לירן חזן מצאה את ראשו של חוסה קורטס שנגח מצויין אל הרשת.

דקה 38, כרטיס אדום! מכבי יפו נשארת בעשרה שחקנים: גרינברג שלף לדוד תירם את הכרטיס האדום הישיר על אף שהיה לו צהוב מוקדם שקיבל לאחר שהיה שחקן ההגנה האחרון וגרם לעבירה על סף הרחבה של יפו.

דקה 45+2, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:3: לאחר החלפת מסירות נהדרת בהתקפת המלאבסים, עידו כהן מצא את עצמו פנוי בתוך הרחבה וניצל זאת על מנת לכבוש רגע לפני הירידה למחצית.

מחצית שנייה:

דקה 48: אביב סלם נכנס גם הוא לפנקס של גרינפלד כשקיבל את הכרטיס הצהוב.

דקה 69, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:4: קורטס השלים צמד נהדר לאחר התקפה מופלאה של מכבי פתח תקווה, שהסתיימה במסירת רוחב מדודה ומדויקת אל הקולומביאני שלא התבלבל ודייק מקרוב.

דקה 74, שער! מכבי יפו צימקה ל-1:4: איזה שער מרהיב! מתן בית יעקב ניצל את העמידה הגבוהה של צרקו וולף על מנת לכבוש שער אדיר מבעיטה מדויקת שבעט מכ-40 מטרים מהשער.

דקה 77, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-1:5: המחליף מוחמד חטיב דחק מקרוב אל הרשת לאחר מסירת רוחב מדויקת.

דקה 81, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-1:6: מוחמד חטיב השלים צמד לאחר שעלה מהספסל, בדומה לשער שכבש לפני ארבע דקות בלבד, חטיב קיבל כדור עמוק בתוך הרחבה, התמקם טוב ודחק מקרוב אל הרשת.

הרכב מכבי יפו: רוי ברנס, ניב פליטר, שון קלימקין, דוד תירם, ניר גואטה, גדעון אקוואה, גינון סאלי, רונן פרץ, מתן בית יעקב, גיל יצחק (סאמי אדם,45’) וקינגסלי אינוסנט.

הרכב מכבי פתח תקווה: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הנדי, אביב סלם, עידו כהן, לירן חזן, ניב יהושע, סמואל אווסו, חוסה קורטס ופרנק ריבולאר.