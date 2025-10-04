וייסמן כבש בלאו-וייס לינץ, סבע הבקיע בטורקיה

הליגות ברחבי העולם ממשיכות לצבור תאוצה וכך קרה גם היום (שבת), בהן הלגיונרים שלנו מנסים לתת את חלקם ולעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות וביעדים שהוצבו מראש.

# באוסטריה, שון וייסמן חזר לכבוש. אחרי שני משחקים בהם לא מצא את הרשת, החלוץ הצליח לכבוש בדקה ה-79 אחרי שניגש אל נקודת הפנדל ומשם הכניע את שוער אוסטריה וינה, בשער שהכריע את תוצאת המשחק עם 0:1.

# בטורקיה, דיא סבע שבר בצורת ואחרי ארבעה משחקים ללא שער חזר לכבוש. הישראלי כבש את הרביעי של אמדספור שמובילה בשעה זו 0:4 מול קצ’יורנגוצ’ו.

# במולדובה, ליאם חרמש פתח ושיחק 90 דקות בניצחון 1:2 של קבוצתו שריף טירספול על פוליטכניקה, עם שלוש נקודות שפתחו פער מהמקום השני פטרוקוב.