ליגה אוסטרית 25-26
177-128ראפיד וינה1
179-169וולפסברגר2
154-127שטורם גראץ3
1411-178רד בול זלצבורג4
1313-129אוסטריה וינה5
124-68אלטאך6
1112-129ריד7
1011-118הארטברג8
1011-79בלאו-וייס לינץ9
914-128טירול10
614-68לאסק11
519-69גראצר12

וייסמן כבש בלאו-וייס לינץ, סבע הבקיע בטורקיה

החלוץ הישראלי הבקיע מהנקודה הלבנה את שערו השלישי העונה והכריע ב-0:1 של קבוצתו. הקשר חזר לכבוש בחגיגה של אמדספור. ליאם חרמש פתח בניצחון שריף

|
שון וייסמן מודה לקהל (IMAGO)
שון וייסמן מודה לקהל (IMAGO)

הליגות ברחבי העולם ממשיכות לצבור תאוצה וכך קרה גם היום (שבת), בהן הלגיונרים שלנו מנסים לתת את חלקם ולעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות וביעדים שהוצבו מראש.

# באוסטריה, שון וייסמן חזר לכבוש. אחרי שני משחקים בהם לא מצא את הרשת, החלוץ הצליח לכבוש בדקה ה-79 אחרי שניגש אל נקודת הפנדל ומשם הכניע את שוער אוסטריה וינה, בשער שהכריע את תוצאת המשחק עם 0:1.

# בטורקיה, דיא סבע שבר בצורת ואחרי ארבעה משחקים ללא שער חזר לכבוש. הישראלי כבש את הרביעי של אמדספור שמובילה בשעה זו 0:4 מול קצ’יורנגוצ’ו.

# במולדובה, ליאם חרמש פתח ושיחק 90 דקות בניצחון 1:2 של קבוצתו שריף טירספול על פוליטכניקה, עם שלוש נקודות שפתחו פער מהמקום השני פטרוקוב.

