ליגה הולנדית 25-26
2810-3011פיינורד1
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן2
2413-2411אלקמאר3
2015-2111אייאקס4
1915-1711כרונינגן5
1615-2011אוטרכט6
1623-1411ספרטה רוטרדם7
1520-2711ניימיכן8
1518-2011טוונטה אנסחדה9
1419-1911הירנביין10
1317-1711גו אהד איגלס11
1320-1611פורטונה סיטארד12
1219-1411נאק ברדה13
1019-1411וולנדם14
1021-1011אקסלסיור רוטרדם15
927-1311זוולה16
821-1411טלסטאר17
632-1511הראקלס אלמלו18

ביי-טינחה: מאמנו של אוסקר גלוך באייאקס פוטר

ג'ון הייטינחה סיים את תפקידו אחרי שהובס ע"י צ'לסי וגלאטסראיי ועקב היכולת הרעה של ההולנדים, שניצחו רק 5 משחקי ליגה. דרך חדשה לקשר הישראלי?

ג'ון הייטינחה עם פנים נפולות (IMAGO)
ג'ון הייטינחה עם פנים נפולות (IMAGO)

זה היה באוויר, ועכשיו זה רשמי. מאמנו של אוסקר גלוך באייאקס, ג’ון הייטינחה, “הושעה רשמית” כפי שהסבירו במועדון ההולנדי ולמעשה סיים את תפקידו כשחוזהו נחתך. המאמן גרר ביקורות מרגע מינויו, כשנכנס לנעליו של פרנצ’סקו פאריולי שעשה עבודה נהדרת בעונה הקודמת, אך איבד את האליפות במחזור האחרון ובחר לעזוב.

כסף רב נשפך, כשגלוך הוא השחקן עליו הקבוצה שילמה הכי הרבה בקיץ האחרון, אך הכדורגל של הקבוצה הלך אחורה, התוצאות לא השתפרו, ובסופו של דבר המאמן שילם על כך בתפקידו.

הפיטורים הגיעו בעקבות רצף התוצאות הרע שכלל בין היתר תבוסה 5:1 לצ’לסי ו-3:0 לגלאטסראיי. מול הלונדונים אז, זה היה משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון, כשהתיקו היחיד ברצף הזה הגיע בזכות שער שוויון של גלוך בדקה ה-96 ב-3:3 מול ספרטה רוטרדם. אייאקס ניצחה חמישה משחקים בלבד בליגה תחת הייטינחה.

אוסקר גלוך. יזכה לשחק יותר תחת מאמן חדש? (IMAGO)אוסקר גלוך. יזכה לשחק יותר תחת מאמן חדש? (IMAGO)

כעת, נותר לראות מי יכנס לנעליו כמאמן הקבוצה, במטרה להציל את העונה בשלב די מוקדם שלה, כשאחת השאיפות בהולנד היא לראות את אוסקר גלוך משחק יותר בהרכב. בינתיים, עוזר המאמן פרד גרים ייכנס לתפקידו של הייטינחה.

