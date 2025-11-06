ביי-טינחה: מאמנו של אוסקר גלוך באייאקס פוטר

זה היה באוויר, ועכשיו זה רשמי. מאמנו של אוסקר גלוך באייאקס, ג’ון הייטינחה, “הושעה רשמית” כפי שהסבירו במועדון ההולנדי ולמעשה סיים את תפקידו כשחוזהו נחתך. המאמן גרר ביקורות מרגע מינויו, כשנכנס לנעליו של פרנצ’סקו פאריולי שעשה עבודה נהדרת בעונה הקודמת, אך איבד את האליפות במחזור האחרון ובחר לעזוב.

כסף רב נשפך, כשגלוך הוא השחקן עליו הקבוצה שילמה הכי הרבה בקיץ האחרון, אך הכדורגל של הקבוצה הלך אחורה, התוצאות לא השתפרו, ובסופו של דבר המאמן שילם על כך בתפקידו.

הפיטורים הגיעו בעקבות רצף התוצאות הרע שכלל בין היתר תבוסה 5:1 לצ’לסי ו-3:0 לגלאטסראיי. מול הלונדונים אז, זה היה משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון, כשהתיקו היחיד ברצף הזה הגיע בזכות שער שוויון של גלוך בדקה ה-96 ב-3:3 מול ספרטה רוטרדם. אייאקס ניצחה חמישה משחקים בלבד בליגה תחת הייטינחה.

אוסקר גלוך. יזכה לשחק יותר תחת מאמן חדש? (IMAGO)

כעת, נותר לראות מי יכנס לנעליו כמאמן הקבוצה, במטרה להציל את העונה בשלב די מוקדם שלה, כשאחת השאיפות בהולנד היא לראות את אוסקר גלוך משחק יותר בהרכב. בינתיים, עוזר המאמן פרד גרים ייכנס לתפקידו של הייטינחה.