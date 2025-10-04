עדיין ללא הפסד העונה: 0:3 לבאיירן על פרנקפורט

המחזור השישי בליגה הגרמנית נמשך היום (שבת) עם מספר מפגשים מרתקים. במוקד – דורטמונד המשיכה את הרצף הנהדר מפתיחת העונה כשהיא טרם הפסידה אחרי 1:1 נגד לייפציג. לברקוזן ניצחה 0:2 את אוניון ברלין. גם ורדר ברמן ואוגסבורג ניצחו, ולסיום ובמוקד – באיירן מינכן רשמה 0:3 נפלא על איינטרכט פרנקפורט.

באיירן מינכן – איינטרכט פרנקפורט 0:3

אולי הקבוצה הטובה ביותר באירופה כרגע. הבווארים עדיין ללא אפילו תיקו בכל המסגרות העונה, והם לא הפסידו מאז שנכנעו לפ.ס.ז’ ברבע גמר גביע העולם למועדונים. בליגה כמובן האלופה עם 18 נקודות מ-18 אפשריות, וכמובן שהארי קיין מצא את הרשת מבישול של לואיס דיאס, כאשר הקולומביאני גם כבש את הראשון ואת השלישי וסיים עם צמד ובישול. המרחק מדורטמונד גדל לארבע נקודות.

דורטמונד – לייפציג 1:1

הצהובים רשמו כאמור משחק נוסף ללא הפסד מפתיחת העונה, ונצמדו לבאיירן מינכן בפסגה אחרי חלוקת נקודות בסיום. כריסטוף באומגרטנר היה זה שכבש ראשון עם גול מהיר כבר בדקה השביעית לזכות האורחת. יאו קוטו איזן בדקה ה-23 והכריע את תוצאת המשחק.

לברקוזן – אוניון ברלין 0:2

חניכיו של יולמן רשמו משחק שמיני ברציפות ללא הפסד בכל המסגרות עם ניצחון שהקפיץ אותם לחלק העליון בטבלה. ארנסט פוקו כבש ראשון במחצית הראשונה, כריסטיאן קופאן הכפיל בדקה ה-49 וקבע את תוצאת הסיום.

ורדר ברמן – סט. פאולי 0:1

במשחק שלא התעלה לקצב גבוה, המארחת יצאה עם ידה על העליונה בסיום, אחרי שער בודד במשחק, שהובקע כבר בדקה השנייה. סמואל מבונגלה היה זה שכבש והכריע את תוצאת הסיום.

אוגסבורג – וולפסבורג 1:3

שתי הקבוצות חיפשו ניצחון שני העונה בליגה, אך רק המארחת היא זו שמצאה אותו. נואקי באנקס כבש שער מהיר כבר בדקה השלישית, מרט קומר הכפיל ורובין פלוהאר הוסיף את השלישי. אדם דאגהאים רק צימק עבור האורחת, שמסתבכת בתחתית.