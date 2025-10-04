יום שבת, 04.10.2025 שעה 22:18
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
183-256באיירן מינכן1
144-126בורוסיה דורטמונד2
138-86לייפציג3
118-126באייר לברקוזן4
109-116פ.צ. קלן5
916-176איינטרכט פרנקפורט6
96-75שטוטגרט7
79-95פרייבורג8
79-86סט. פאולי9
712-96הופנהיים10
714-96ורדר ברמן11
713-86אוניון ברלין12
613-116אוגסבורג13
510-86וולפסבורג14
58-25המבורג15
46-55מיינץ16
310-45היידנהיים17
212-55בורוסיה מנשנגלדבאך18

עדיין ללא הפסד העונה: 0:3 לבאיירן על פרנקפורט

הבווארים שמרו על הכושר המטורף עם ניצחון חלק באליאנץ ארנה, דיאס כבש צמד ובישל לקיין. דורטמונד סיימה ב-1:1 והפער גדל ל-4 נק', 0:2 ללברקוזן

|
הארי קיין חוגג (IMAGO)
הארי קיין חוגג (IMAGO)

המחזור השישי בליגה הגרמנית נמשך היום (שבת) עם מספר מפגשים מרתקים. במוקד – דורטמונד המשיכה את הרצף הנהדר מפתיחת העונה כשהיא טרם הפסידה אחרי 1:1 נגד לייפציג. לברקוזן ניצחה 0:2 את אוניון ברלין. גם ורדר ברמן ואוגסבורג ניצחו, ולסיום ובמוקד – באיירן מינכן רשמה 0:3 נפלא על איינטרכט פרנקפורט.

באיירן מינכן – איינטרכט פרנקפורט 0:3

אולי הקבוצה הטובה ביותר באירופה כרגע. הבווארים עדיין ללא אפילו תיקו בכל המסגרות העונה, והם לא הפסידו מאז שנכנעו לפ.ס.ז’ ברבע גמר גביע העולם למועדונים. בליגה כמובן האלופה עם 18 נקודות מ-18 אפשריות, וכמובן שהארי קיין מצא את הרשת מבישול של לואיס דיאס, כאשר הקולומביאני גם כבש את הראשון ואת השלישי וסיים עם צמד ובישול. המרחק מדורטמונד גדל לארבע נקודות.

דורטמונד – לייפציג 1:1

הצהובים רשמו כאמור משחק נוסף ללא הפסד מפתיחת העונה, ונצמדו לבאיירן מינכן בפסגה אחרי חלוקת נקודות בסיום. כריסטוף באומגרטנר היה זה שכבש ראשון עם גול מהיר כבר בדקה השביעית לזכות האורחת. יאו קוטו איזן בדקה ה-23 והכריע את תוצאת המשחק.

לברקוזן – אוניון ברלין 0:2

חניכיו של יולמן רשמו משחק שמיני ברציפות ללא הפסד בכל המסגרות עם ניצחון שהקפיץ אותם לחלק העליון בטבלה. ארנסט פוקו כבש ראשון במחצית הראשונה, כריסטיאן קופאן הכפיל בדקה ה-49 וקבע את תוצאת הסיום. 

ורדר ברמן – סט. פאולי 0:1

במשחק שלא התעלה לקצב גבוה, המארחת יצאה עם ידה על העליונה בסיום, אחרי שער בודד במשחק, שהובקע כבר בדקה השנייה. סמואל מבונגלה היה זה שכבש והכריע את תוצאת הסיום.

אוגסבורג – וולפסבורג 1:3

שתי הקבוצות חיפשו ניצחון שני העונה בליגה, אך רק המארחת היא זו שמצאה אותו. נואקי באנקס כבש שער מהיר כבר בדקה השלישית, מרט קומר הכפיל ורובין פלוהאר הוסיף את השלישי. אדם דאגהאים רק צימק עבור האורחת, שמסתבכת בתחתית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */