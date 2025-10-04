יום שבת, 04.10.2025 שעה 22:19
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
128-176אינטר1
123-95מילאן2
125-105נאפולי3
121-55רומא4
115-95יובנטוס5
94-105אטאלנטה6
98-86ססואולו7
98-76קרמונזה8
84-65קומו9
77-106לאציו10
75-55קליארי11
75-55בולוניה12
78-55אודינזה13
57-36פארמה14
510-56לצ'ה15
513-56טורינו16
36-35פיורנטינה17
39-26ורונה18
26-35פיזה19
27-25גנואה20

1:4 גדול לאינטר, 3:3 מטורף בין לאציו לטורינו

ניצחון 3 ברצף לסגנית אלופת אירופה, שחגגה על קרמונזה הודות לשער ו-3 בישולים של בוני. הנשרים והשוורים נפרדו בתיקו משוגע, לצ'ה ניצחה את פארמה

|
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)

אחרי הניצחון של סאסוולו על הלאס ורונה, שפתח סבב משחקים נוסף באיטליה, היום (שבת), המשיך המחזור השישי בליגה האיטלקית, עם שני המשחקים המוקדמים. לאציו וטורינו נפרדו ב-3:3 מטורף במשחק שכלל שער בדקה ה-103, ולצ’ה הצליחה להשיג ניצחון בכורה עם 0:1 על פארמה, ואז אינטר השיגה ניצחון שלישי ברצף עם 1:4 על קרמונזה.

אינטר – קרמונזה 1:4

הנראוזי מתחילים להתחבר ואחרי פתיחת עונה לא טובה, הם השיגו הפעם ניצחון שלישי ברציפות בליגה עם רביעייה גדולה לרשת של ג’יימי וארדי וחבריו. לאוטרו מרטינס כבש ראשון, אנג’-יואן בוני הכפיל, פדריקו דימארקו הוסיף וניקולה בארלה הצטרף לחגיגה, כאשר רק פדריקו בונאזולי צימק בסיום. עד כמה המשחק של בוני חריג? למעט הגול שלו, הוא בישל את שלושת הגולים האחרים של אינטר, והיה ללא ספק הטוב על הדשא. סגנית אלופת אירופה ואיטליה עם 12 נקודות, ובתיקו עם מילאן, אך למוליכה משחק חסר, כמו גם לנאפולי ורומא שגם כן עם 12 נקודות. האורחת נעצרה אחרי ארבעה משחקים ללא הפסד ועם 9 נקודות, בחלק העליון של הטבלה.

לאציו – טורינו 3:3

כשהלחץ על שני המועדונים בכלל ועל המאמנים מאוריציו סארי ומרקו בארוני בפרט, השוורים היו אלו שפתחו בצורה טובה יותר עם שער של ג’ובאני סימאונה, אלא שצמד שכלל מהלכים אישיים גדולים של מתאו קנצ’ליירי, דאג למהפך הראשון במשחק. צ’ה אדאמס הצליח להשוות בדקה ה-73, וסאול קוקו דאג למהפך בדקה ה-92, שהוביל לחגיגה גדולה, אבל החגיגה נגמרה מוקדם מדי כשבלם האורחת הוביל לפנדל, אותו דנילו קטאלדי הצליח לכבוש ולהוביל חלוקת נקודות דרמטית שהותירו את שתי הקבוצות בלחץ גדול לקראת ההמשך.

קוקו נתן קוקו לקח: 3:3 בין לאציו לטורינו

פארמה – לצ’ה 1:0

מתרחקת מהתחתית: לצ'ה גוברת על פארמה

זה לקח לה שישה משחקים, אבל האורחת מדרום איטליה הצליחה להשיג ניצחון ליגה ראשון העונה, והותירה ארבע קבוצות בלבד עם אפס ניצחונות ליגה עד עתה. מי שהוביל לניצחון היה הקיצוני ריקרדו סוטיל, שחגג שער בכורה בדקה ה-38 אחרי שלא שותף בשני המשחקים שקדמו לכך. הצלבנים ספגו הפסד שלישי לעונה, כש’הלופי’ נצמדו אליהם בטבלה.

