1:4 גדול לאינטר, 3:3 מטורף בין לאציו לטורינו

אחרי הניצחון של סאסוולו על הלאס ורונה, שפתח סבב משחקים נוסף באיטליה, היום (שבת), המשיך המחזור השישי בליגה האיטלקית, עם שני המשחקים המוקדמים. לאציו וטורינו נפרדו ב-3:3 מטורף במשחק שכלל שער בדקה ה-103, ולצ’ה הצליחה להשיג ניצחון בכורה עם 0:1 על פארמה, ואז אינטר השיגה ניצחון שלישי ברצף עם 1:4 על קרמונזה.

אינטר – קרמונזה 1:4

הנראוזי מתחילים להתחבר ואחרי פתיחת עונה לא טובה, הם השיגו הפעם ניצחון שלישי ברציפות בליגה עם רביעייה גדולה לרשת של ג’יימי וארדי וחבריו. לאוטרו מרטינס כבש ראשון, אנג’-יואן בוני הכפיל, פדריקו דימארקו הוסיף וניקולה בארלה הצטרף לחגיגה, כאשר רק פדריקו בונאזולי צימק בסיום. עד כמה המשחק של בוני חריג? למעט הגול שלו, הוא בישל את שלושת הגולים האחרים של אינטר, והיה ללא ספק הטוב על הדשא. סגנית אלופת אירופה ואיטליה עם 12 נקודות, ובתיקו עם מילאן, אך למוליכה משחק חסר, כמו גם לנאפולי ורומא שגם כן עם 12 נקודות. האורחת נעצרה אחרי ארבעה משחקים ללא הפסד ועם 9 נקודות, בחלק העליון של הטבלה.

לאציו – טורינו 3:3

כשהלחץ על שני המועדונים בכלל ועל המאמנים מאוריציו סארי ומרקו בארוני בפרט, השוורים היו אלו שפתחו בצורה טובה יותר עם שער של ג’ובאני סימאונה, אלא שצמד שכלל מהלכים אישיים גדולים של מתאו קנצ’ליירי, דאג למהפך הראשון במשחק. צ’ה אדאמס הצליח להשוות בדקה ה-73, וסאול קוקו דאג למהפך בדקה ה-92, שהוביל לחגיגה גדולה, אבל החגיגה נגמרה מוקדם מדי כשבלם האורחת הוביל לפנדל, אותו דנילו קטאלדי הצליח לכבוש ולהוביל חלוקת נקודות דרמטית שהותירו את שתי הקבוצות בלחץ גדול לקראת ההמשך.

קוקו נתן קוקו לקח: 3:3 בין לאציו לטורינו

פארמה – לצ’ה 1:0

מתרחקת מהתחתית: לצ'ה גוברת על פארמה

זה לקח לה שישה משחקים, אבל האורחת מדרום איטליה הצליחה להשיג ניצחון ליגה ראשון העונה, והותירה ארבע קבוצות בלבד עם אפס ניצחונות ליגה עד עתה. מי שהוביל לניצחון היה הקיצוני ריקרדו סוטיל, שחגג שער בכורה בדקה ה-38 אחרי שלא שותף בשני המשחקים שקדמו לכך. הצלבנים ספגו הפסד שלישי לעונה, כש’הלופי’ נצמדו אליהם בטבלה.