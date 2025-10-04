אנסה ובטום בחוד של אשדוד, עמוס בספסל מנגד

רגע לפני שיוצאים לפגרת נבחרות נוספת, בה נבחרת ישראל תשחק נגד נורבגיה ואיטליה, יש עוד מחזור אחד שצריך לסיים בליגת העל וזה המחזור השישי, שיימשך הערב (שבת, 19:30) עם מפגש מעניין במיוחד באצטדיון הי”א בו מ.ס אשדוד המקומית מארחת את מכבי בני ריינה.

הרכב אשדוד: קרול נימצ׳יצקי, אדיר לוי, איברהים דיאקיטה, טיומטי אואני, ניר ביטון, מוחמד עאמר, כרים קימבודי, אילי טמם, רועי גורדנה, יוג׳ין אנסה וז׳אן באטום.

הרכב בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חוטבא, עיאד חבשי, ג׳וניור פויס, מילאדין סטבאנוביץ׳, עילי אלמקייס, סער פדידה, מוחמד שכר, עמנואל בנדה, איאד חלאילי ואסיל כנעאני.

לאחר שלושה הפסדים רצופים, הדרומיים שמו סוף לסיפור ורשמו 1:2 חשוב מאוד על עירוני קריית שמונה באצטדיון מרים, וכעת בבית הם ינסו להמשיך בפורמה. חיים סילבס וחניכיו עם שש נקודות העונה לאחר חמישה מחזורים, ורוצים לרשום ניצחון שלישי בליגה עד כה.

מנגד, מכבי בני ריינה במקום לפני האחרון בטבלה, עם נקודה אחת בלבד, כשרק הפועל ירושלים שעם אפס נקודות מתחתיה, וסלובודאן דראפיץ’ טרם ניצח העונה. הפסד כאן לאשדוד עלול לחרוץ גורלות, ולא מן הנמנע שזה יהיה משחקו האחרון של המאמן על הקווים של הצפוניים.

ריינה עם שלושה הפסדים ברציפות, במחזור הקודם היא נכנעה 3:1 בגרין לבית”ר ירושלים, לפני זה חטפה 6:1 לא נעים בכלל מהפועל פתח תקווה ולפני כן 3:1 לקריית שמונה, כאשר התיקו שלה הגיע דווקא נגד הפועל תל אביב, אחת הקבוצות הטובות בליגה, באותו משחק שבו איבדה יתרון בדקה ה-90.