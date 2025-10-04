יום שבת, 04.10.2025 שעה 19:18
כדורגל ישראלי

אצילי, חוגי ובן שימול בהרכב בית"ר להפועל פ"ת

הירושלמים יארחו את העולה החדשה הערב ב-20:00: אלימלך ודהן בהגנה של יצחקי, שיתחיל גם עם מיכה ושועה. אלטמן, שביט מזל וקליי ב-11 של עומר פרץ

עומר אצילי (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים כבר הספיקה מזמן להתאושש מההפסד להפועל תל אביב עם שני ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים, כשהערב (שבת, 20:00) היא מארחת את העולה החדשה הפועל פתח תקווה במסגרת המחזור השישי של ליגת העל.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, אורי דהן, לוקה גדראני, אריאל מנדי, אילסון טאברש, זיו בן שימול, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה ודור חוגי.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, מתן גושה, דרור ניר, תומר אלטמן, נדב נידם, שביט מזל, צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי וקליי.

המלאבסים מנגד, רמסו את מכבי בני ריינה עם 1:6 אדיר, אבל ירדו לקרקע בגדול עם הפסד כואב בבית לטבריה במחזור הקודם. כעת, לנצח בטדי את בית”ר יהיה הצהרת כוונות משמעותית מאוד עבור החבורה הנהדרת של עומר פרץ.

