רגע לפני המפגש נגד ישראל: אודגור נפצע והוחלף

בשבוע הבא אין מחזורים בליגות ברחבי העולם, וזאת מכיוון שיש פגרת נבחרות של חודש אוקטובר. נבחרת ישראל תערוך שני משחקים בפגרה הזו, השניים הקשים ביותר, כשתתארח אצל נורבגיה ואצל איטליה במסגרת מוקדמות המונדיאל שישוחק בקיץ הבא.

בינתיים, שבוע למשחק נגד נורבגיה (11.10), ייתכן שהנבחרת היריבה קיבלה מכה גדולה. אחד הכוכבים הכי גדולים של נורבגיה ושל ארסנל, מרטין אודגור, נפצע בדקה ה-29 במשחק של התותחנים בבית נגד ווסטהאם, במסגרת המחזור השביעי בפרמייר ליג.

כבר תקופה ארוכה מאוד שאודגור מתקשה לשמור על כשירות באופן רציף. הקשר פספס משחק אחד באלופות נגד אתלטיק בילבאו, פספס את המשחק נגד סיטי בליגה וזאת אחרי שגם לא פתח בכמה משחקים, ולאחר שבעונה שעברה נפצע לא פעם ולא פעמיים.

מרטין אודגור (רויטרס)

אודגור לקח בצורה לא פשוטה בכלל את הרגע, כשהוא אף נתפס מנגב את העיניים ונראה מזיל דמעה או שתיים. בכל מקרה, כמובן שהקשר נמצא בסגל של נורבגיה לקראת המשחקים, וכעת נצטרך לחכות לראות האם הוא יהיה כשיר למפגשים או שהמאמן יצטרך לזמן שחקן אחר במקומו.