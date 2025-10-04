בכושר מטורף: איונג שוב כבש ב-0:2 על אוביידו

אחרי שהתחיל ביום שישי, המחזור ה-8 והאחרון בליגה הספרדית לפני היציאה לפגרת הנבחרות של אוקטובר נמשכה היום (שבת). תחילה, לבאנטה ניצחה 0:2 אצל ריאל אוביידו, כאשר בהמשך ג’ירונה תארח את ולנסיה ומיורקה תתארח אצל אתלטיק בילבאו.

ריאל אוביידו – לבאנטה 2:0

שתיים מהעולות החדשות נפגשו למשחק מסקרן כשנקודה אחת מפרידה ביניהן, אך האורחת יצאה עם שלוש נקודות במשחק החוץ והגיעה לשמונה נקודות, לעומת שש של המארחת. זה הניצחון השני העונה של לבאנטה, כמו אוביידו, רק שלאחרונה אין תוצאת תיקו אחת וששת המשחקים האחרים נגמרו בהפסד. קרלוס אלברס כבש ראשון אחרי 30 דקות, קארל אטה איונג הכפיל בדקה ה-72. הקמרוני בן ה-21 עם פתיחת עונה פשוט מטורפת, וזה היה שערו החמישי העונה לצד שלושה בישולים, בשמונה מחזורים בלבד.