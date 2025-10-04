יום שבת, 04.10.2025 שעה 17:56
157-126ליברפול1
145-137טוטנהאם2
148-117בורנמות'3
133-126ארסנל4
123-86קריסטל פאלאס5
114-76סנדרלנד6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
86-76אברטון9
89-96ברייטון10
811-87פולהאם11
811-77לידס12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
414-66ווסטהאם19
113-46וולבס20

חזרה לנצח: טוטנהאם גברה 1:2 על לידס

אחרי שסיימה פעמיים בתיקו בליגה ובליגת האלופות, הקבוצה של פראנק השיגה ניצחון חוץ בזכות שערים של טל וקודוס ונצמדה לצמרת. אוקאפור איזן זמנית

שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)
שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)

המחזור השביעי בליגה האנגלית המשיך היום (שבת) כשבמשחק המוקדם טוטנהאם חזרה למסלול הניצחונות עם 1:2 מול לידס ונצמדה לצמרת.

התרנגולים פתחו היטב עם שער בהתקפת מעבר, כשמוחמד קודוס מצא את מתיס טל שמהרחבה בעט חזק לרשת. לידס הוכיחה שוב שהיא לא פראיירית בבית, ונואה אוקאפור ניצל הדיפה לא טובה של ויקאריו ודחק לרשת מקרוב בדקה ה-34.

בדקה ה-57 הגיע הרגע שהכריע את המשחק – פדרו פורו חיפש את קודוס, הכדור היה לא מדויק אך הגינאי נאבק והשתלט עליו, כדרר לעבר המרכז ומחוץ לרחבה בעט כדור חזק שהוסט לרשת וקבע 1:2 בסיום.

התרנגולים סיימו שני משחקים לפני כן בתיקו במסגרת הליגה ובגביע, אך כעת חזרו לנצח ונצמדו לצמרת הליגה. לידס מנגד מאבדת נקודות חשובות ועשויה להידרדר לא מעט מקומות עד סיום המחזור.

