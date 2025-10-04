חזרה לנצח: טוטנהאם גברה 1:2 על לידס

המחזור השביעי בליגה האנגלית המשיך היום (שבת) כשבמשחק המוקדם טוטנהאם חזרה למסלול הניצחונות עם 1:2 מול לידס ונצמדה לצמרת.

התרנגולים פתחו היטב עם שער בהתקפת מעבר, כשמוחמד קודוס מצא את מתיס טל שמהרחבה בעט חזק לרשת. לידס הוכיחה שוב שהיא לא פראיירית בבית, ונואה אוקאפור ניצל הדיפה לא טובה של ויקאריו ודחק לרשת מקרוב בדקה ה-34.

בדקה ה-57 הגיע הרגע שהכריע את המשחק – פדרו פורו חיפש את קודוס, הכדור היה לא מדויק אך הגינאי נאבק והשתלט עליו, כדרר לעבר המרכז ומחוץ לרחבה בעט כדור חזק שהוסט לרשת וקבע 1:2 בסיום.

התרנגולים סיימו שני משחקים לפני כן בתיקו במסגרת הליגה ובגביע, אך כעת חזרו לנצח ונצמדו לצמרת הליגה. לידס מנגד מאבדת נקודות חשובות ועשויה להידרדר לא מעט מקומות עד סיום המחזור.