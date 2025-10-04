דקה 84: ספרטה רוטרדם - אייאקס 2:3

הליגה ההולנדית ממשיכה לה בכל הכוח, ואיתה גם אייאקס ואחד הליגיונרים הבכירים שלנו, אוסקר גלוך. מועדון הפאר מאמסטרדם משחק בשעה זו את משחקו השמיני העונה במפעל המקומי, כשהוא מתארח אצל ספרטה רוטרדם במשחק חוץ לא קל בכלל.

אייאקס עם 15 נקודות מתוך 21 אפשריות בשבעת המחזורים הראשונים, והיא יודעת שניצחון ושלוש נקודות כאן יעלו אותה לפחות באופן זמני מעל פ.ס.וו שבמקום השני, ויקרבו אותה עד כדי מרחק נקודה אחת מפיינורד, שמוליכה את הטבלה עם 19 נקודות בזכות שישה ניצחונות ותיקו אחד בלבד.

המארחת מגיעה אחרי מפגש לא נעים במיוחד, כאשר יצאה למארסיי וחטפה 4:0 מהדהד. לפני כן יש לציין שבליגה אייאקס ניצחה 1:2 את נאק ברדה ואוסקר גלוך כבש משחק שני ברציפות, זאת אחרי שסידר 2:2 מול פ.ס.וו במשחק הכי גדול בהולנד בדקות האחרונות של המשחק.

אז מבחינת גלוך, הוא יקווה להמשיך את הכושר הטוב לפחות בליגה, כאשר אייאקס לא ממש יכולה להרשות לעצמה להמשיך למעוד. לפי לא מעט דיווחים בהולנד, איבוד נקודות כאן לרוטרדם, שעם 9 נק’, עלול לחרוץ גורלות וג’ון הייטינחה, המאמן, עלול להיות מפוטר.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט שרק לפתיחה, המשחק יצא לדרך!

דקה 42, שער! אייאקס עלתה ל-0:1: כדור ארוך אדיר של באס מצא את גודטס, שנותר לבד אל מול השוער והוא בחר לפרגן לווחהורסט, שדפק מול שער חשוף לחלוטין את השער הקל בקריירה שלו.

שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)

שחקני אייאקס מאושרים (IMAGO)

חיבוקים אצל אייאקס (IMAGO)

ואוט וחהורסט מודה למיקה גודטס (IMAGO)

ואוט וחהורסט מנשק את מיקה גודטס (IMAGO)

דקה 45+3, שער! ספרטה רוטרדם השוותה ל-1:1: דווקא אחרי שרשם פאס גדול, באס נגע במקרה ביד ברחבה. תחילה לא הייתה שריקה, אך השופט נקרא ל-VAR ונתן פנדל למארחת, אותו טוביאס לאוריטסן דייק מול יארוש רגע לפני ההפסקה.

השופט נקרא ל-VAR (IMAGO)

טוביאס לאוריטסן כובש (IMAGO)

ואוט וחהורסט מאוכזב (IMAGO)

דקה 45+5: קיאן פיץ-ג’ים תיקל מאחור את יוליאן באס וקיבל כרטיס צהוב.

מחצית שנייה

דקה 52, שער! ספרטה רוטרדם עלתה ל-1:2: העלייה של גלוך התקרבה. סמבו איבד כדור, אך חבריו חילצו, הכדור הגיע שוב למגן, הוא העביר רוחב מצד ימין ובמרכז הרחבה חיכה מיצ’ל ואן ברחן, שבעט לרשת והשלים מהפך.

דקה 55, שער! ספרטה רוטרדם עלתה ל-1:3: מדהים. ואן ברחן השתלט מדהים בצד שמאל והעביר רוחב, הכדור עוד הורחק, אבל היישר לג’ושוע קיטולנו שבעט מחוץ לרחבה שטוח לרשת של יארוש.

דקה 61: הנה התגובה של הייטינחה. אוסקר גלוך עלה לשחק במקומו של ראול מורו, גם סטיבן ברחהאוס עלה במקום דייבי קלאסן.

אוסקר גלוך וסטיבן ברחהאוס מתכוננים לעלות (IMAGO)

דקה 64: מהלך שלא רואים בכל יום. קיאן פיץ-ג’ים השתלט במרכז הרחבה, בעט פצצה לאוויר, אבל הכדור שלו לא רק פגע בקורה הימנית, אלא ממנה הוא טס גם לקורה השמאלית. הכדור הורחק משם עד לחצי השני, ומשום מקום דווקא אופקיר היה שם לבד ודהר לאחד על אחד מול יארוש. הקיצוני הקפיץ, והכדור התגלגל לו החוצה.

דקה 73, שער! אייאקס צימקה ל-3:2: יש תקווה? גול ענק של וחהורסט, שהשלים צמד אחרי שקיבל כדור מאוסקר גלוך בצד שמאל, העביר לרגל ימין וסובב כדור אדיר לחיבורים הרחוקים. בישול ראשון לישראלי במדי קבוצתו מאז שהגיע.

הרכב אייאקס: ויטלסלב יארוש, לוקאס רוסה (אנטון גאי, 46’), ג’וסיפ סוטאלו, יורי באס, ג’ורת’י מוקיו, קיאן פיץ-ג’ים (ג’יימס מקונל, 77’), דייבי קלאסן (סטיבן ברחהאוס, 61’), קנת’ טיילור, ראול מורו (אוסקר גלוך, 61’), מיקה גודטס ו-ואוט וחהורסט