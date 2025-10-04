יום שבת, 04.10.2025 שעה 19:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

בילנקי בהרכב טבריה, דון ובדש בהפועל ירושלים

אלירן חודדה וחניכיו יפגשו את החבורה של זיו אריה הערב ב-19:15: גם סמביניה, חדידה ופיטר מייקל ב-11 של הצפוניים. מדמון וחוזז מנגד אצל הירושלמים

|
גיא בדש (שחר גרוס)
גיא בדש (שחר גרוס)

המחזור השישי של ליגת העל יספק לנו הערב (שבת, 19:15) מפגש בין עירוני טבריה להפועל ירושלים. הקבוצה של אלירן חודדה מגיעה אחרי 0:2 על הפועל פתח תקווה ותשמח לחגוג שוב שלוש נקודות, כשבצד השני החבורה של זיו אריה מחפשת לצאת מהמשבר העמוק ומהמקום האחרון בטבלה.

הרכב עירוני טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, והיב חביבאללה, רון אונגר, סמביניה, עומר יצחק, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מוחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, תמיר חיימוביץ’, נועם מלמוד, יהונתן ליש, דון סדריק, איליי מדמון, מתן חוזז, גיא בדש, ז’רדל סילבה, אנדרו אידוקו.

חוץ מהניצחון האחרון ואחד נוסף מהמחזור הראשון, הצפוניים נכנעו שלוש פעמים מתחילת העונה. האדומים מהבירה מנגד, עם חמישה הפסדים ברצף, כששני האחרונים באותה התוצאה (2:1).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */