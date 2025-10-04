בילנקי בהרכב טבריה, דון ובדש בהפועל ירושלים

המחזור השישי של ליגת העל יספק לנו הערב (שבת, 19:15) מפגש בין עירוני טבריה להפועל ירושלים. הקבוצה של אלירן חודדה מגיעה אחרי 0:2 על הפועל פתח תקווה ותשמח לחגוג שוב שלוש נקודות, כשבצד השני החבורה של זיו אריה מחפשת לצאת מהמשבר העמוק ומהמקום האחרון בטבלה.

הרכב עירוני טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, והיב חביבאללה, רון אונגר, סמביניה, עומר יצחק, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מוחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, תמיר חיימוביץ’, נועם מלמוד, יהונתן ליש, דון סדריק, איליי מדמון, מתן חוזז, גיא בדש, ז’רדל סילבה, אנדרו אידוקו.

חוץ מהניצחון האחרון ואחד נוסף מהמחזור הראשון, הצפוניים נכנעו שלוש פעמים מתחילת העונה. האדומים מהבירה מנגד, עם חמישה הפסדים ברצף, כששני האחרונים באותה התוצאה (2:1).