איסט וזיקרי בהרכב הפועל חיפה, אבו רומי בק"ש

המחזור השישי בליגת העל ישוחק היום (שבת), כאשר ב-19:15 הפועל חיפה תארח את עירוני קריית שמונה. הקבוצה מהכרמל עם אופק ביטון על הספסל, מגיעה אחרי התיקו בדרבי החיפאי וההפסד להפועל תל אביב, בתקווה לחזור למסלול הניצחונות. מנגד, האורחת שחגגה רק פעם אחת העונה, מחפשת לאסוף נקודות נוספות.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, תמיר ארבל, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, לארי אנגולו, רג'יס אנדו, ג'בון איסט ורועי זיקרי.

הרכב עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי ואדריאן אוגריסה.

שתי הצפוניות נפגשו כבר פעם אחת העונה, במסגרת המחזור הראשון בגביע הטוטו אי שם ב-23 ביולי. אותו משחק נגד ב-0:1 לחבורה של שי ברדה, לאחר שער מוקדם שנכבש כבר בדקה ה-13 על ידי יאיר מרדכי.