יום שבת, 04.10.2025 שעה 19:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

איסט וזיקרי בהרכב הפועל חיפה, אבו רומי בק"ש

הקבוצה של גל אראל תפגוש את זו של שי ברדה הערב ב-19:15: ארבל ודיבה ב-11 של המארחת, אופק ביטון בספסל. בנגורה, מרטינס, שרצקי ומרדכי יפתחו מנגד

|
ג'בון איסט (עמרי שטיין)
ג'בון איסט (עמרי שטיין)

המחזור השישי בליגת העל ישוחק היום (שבת), כאשר ב-19:15 הפועל חיפה תארח את עירוני קריית שמונה. הקבוצה מהכרמל עם אופק ביטון על הספסל, מגיעה אחרי התיקו בדרבי החיפאי וההפסד להפועל תל אביב, בתקווה לחזור למסלול הניצחונות. מנגד, האורחת שחגגה רק פעם אחת העונה, מחפשת לאסוף נקודות נוספות.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, תמיר ארבל, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, לארי אנגולו, רג'יס אנדו, ג'בון איסט ורועי זיקרי.

הרכב עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי ואדריאן אוגריסה.

שתי הצפוניות נפגשו כבר פעם אחת העונה, במסגרת המחזור הראשון בגביע הטוטו אי שם ב-23 ביולי. אותו משחק נגד ב-0:1 לחבורה של שי ברדה, לאחר שער מוקדם שנכבש כבר בדקה ה-13 על ידי יאיר מרדכי.

