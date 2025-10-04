יום רביעי, 08.10.2025 שעה 16:20
כדורגל ישראלי
פורסם סגל ישראל למוק' אליפות אירופה בנערים א'

הנבחרת של אריק בנאדו תחל את דרכה באמצע השבוע במטרה כמובן לעלות לטורניר. שמונה נציגים למכבי פ"ת האלופה, שלושה ממשיכי דרך נכללים בין השמות

נבחרת ישראל עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת ישראל עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת נערים א', המודרכת על ידי אריק בנאדו, תחל ביום רביעי הקרוב את דרכה במוקדמות אליפות אירופה, כשמשחקי הבית הישראלי ייערכו בצרפת. במשחק הראשון תפגוש הנבחרת הישראלית את הנבחרת המקבילה של רומניה, ביום שבת תפגוש את נבחרת אזרבייג'אן וביום שלישי תפגוש את נבחרת צרפת.

שתי הנבחרות, שיסיימו בצורה מוצלחת את שלב המוקדמות בשני המקומות הראשונים, הן אלה שיעלו למשחקי שלב העילית של אליפות אירופה, שצפויים להיערך בחודש מרץ 2026.

מכבי פתח תקווה, אלופת השנתון, שמדורגת במקום הרביעי בטבלת ליגת העל, זוכה לייצוג של לא פחות משמונה שחקנים, בהם החלוץ בן זוארץ, בנו של שינו, יו"ר ההתאחדות לכדורגל. 

אריק בנאדו (חגי מיכאלי)אריק בנאדו (חגי מיכאלי)

שלושה שחקנים שאביהם שיחק בעבר בליגות הבוגרים הבכירות, נכללים בסגל: הקשר בן דג'אני (מכבי ת"א), הבן של קובי, החלוץ שליו ג'נח (מכבי נתניה), הבן של מאור ונועם עזרן (מכבי ת"א), השחקן היחיד בסגל שנולד בשנת 2010.

רשימת הסגל המלאה:

שוערים: ינאל באזדוג (הפועל ת"א), יובל הולצקנר (מכבי פ"ת).

הגנה: תומר פלג, עידן טאירי ונועם שמואל (מכבי פ"ת) סהר לביא וטל בורקו (מכבי ת"א) הראל בחור (מכבי נתניה), שי וקסמן (הפועל ת"א).

קישור: עדו ברקו, תמיר בר (מכבי פ"ת), בן דג’אני (מכבי ת"א) ליאם לוסקי (מכבי חיפה) עידן דדיה, יגל תרשיש וליאם לוסקי (מכבי חיפה).

התקפה: אדם גרימברג (מכבי חיפה), נועם עזרן (מכבי ת"א), שליו ג'נח (מכבי נתניה), ארז דידי ובן זוארץ (מכבי פ"ת).

