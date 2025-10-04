יום רביעי, 08.10.2025 שעה 16:18
אוריין גורן בפנים: פורסם סגל ישראל עד גיל 19

אופיר חיים פרסם את השמות שיוציאו לדרך את מוקדמות היורו: 6 נציגים למכבי ת"א, כשגם ישראל דאפה וכישרון ברצלונה זומנו. הסגל והמשחקים שיש בפנים

אופיר חיים (רועי כפיר)
אופיר חיים (רועי כפיר)

משחקי מוקדמות אליפות לאירופה לנוער (U19) ייצאו השבוע לדרך. משחקי הבית הישראלי ייערכו בסלובניה. שתי הראשונות בבית, בתום שלושת מחזורי המשחקים, יעפילו למשחקי שלב העילית, שצפויים להיערך בחודש מרץ 2026. ביום רביעי הקרוב תפגוש הנבחרת הישראלית את הנבחרת המקבילה של לוקסמבורג, ביום שבת תפגוש את הנבחרת המקבילה של סלובניה וביום שלישי תפגוש את הנבחרת המקבילה של אוסטריה.

ליגיונר אחד בסגלה של הנבחרת, הקשר אוריין גרין, המשחק בהצלחה בקבוצת הנוער של ברצלונה. הקבוצה שזוכה לייצוג הרב ביותר של שחקנים היא מכבי ת"א, סגנית אלופת המדינה לנוער, ששולחת שישה שחקנים לסגל. שני חלוצים ילידי 2009 בסגל הנבחרת.

עילאי בן סימון, שכבש שני שערים בשישה משחקים בקבוצת הנוער של מכבי ת"א, ישראל דאפה, שרשם עד כה חמש הופעות בסגל הקבוצה הבוגרת של הפועל ירושלים, בשורותיה אף כבש שער בהופעת הבכורה, במשחק בו ניצחה 0:1 את הפועל פ"ת במסגרת גביע הטוטו.

עילאי בן סימון חוגג (ראובן שוורץ)עילאי בן סימון חוגג (ראובן שוורץ)

רשימת הסגל המלאה:

שוערים: עידן טראו (מכבי ת"א), עילי אלטמן (מכבי פ"ת)

הגנה: איתי ברהום, לירן שפיגל ועידן ויינברג (מכבי ת"א), איתי ברוך, ינון פיינגזיכט, נעם שטייפמן (מכבי חיפה),  גיא אליגולשווילי (הפועל ת"א)

קישור: אוריין גרין (ברצלונה), רועי מגור (מכבי ת"א), נבות רטנר (מכבי חיפה), יהונתן עוז (מכבי פ"ת), אלכסיי טלפה (מכבי נתניה)

אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)

התקפה: רון תלמי (הפועל ת"א), ישראל דאפה (הפועל ירושלים), עילאי בן סימון (מכבי ת"א),יניב פרץ (מכבי פ"ת), דניאל אטלן (מכבי נתניה), יואב סולל (הפועל פ"ת)

ישראל דאפה חוגג (ראובן שוורץ)ישראל דאפה חוגג (ראובן שוורץ)
