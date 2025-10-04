פליק ענה במסע"ת: רק רציתי להגן על השחקן שלי

מאמן ברצלונה האנזי פליק התייצב למסיבת העיתונאים ודיבר על המאבק בצמרת ועל מצב קבוצתו רגע לפני המשחק מול סביליה מחר (ראשון, 17:15 בערוץ ONE). הגרמני, שהחזיר את בארסה לראשות הטבלה עם 19 נקודות, התייחס גם לפציעה של לאמין ימאל ולמתח מול מאמן נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, שביקר אותו על “חוסר אמפתיה”.

פליק אמר על דה לה פואנטה: "המצב נוצר אחרי פגרת הנבחרות האחרונה, וכל מה שאני רוצה זה להגן על השחקן שלי. לתמוך בו. זה כל הסיפור. מבחינתי זה כבר מים מתחת לגשר, זה עבר. אני לא חושב בצורה שלילית. דברים כאלה קורים, גם אני חוויתי זאת מהצד השני. זה לא פשוט. אני חייב להגן על השחקן שלי, וזו הסיבה שאמרתי את הדברים. אולי אפילו ביתר חדות מהרגיל".

על מצבו של לאמין ימאל אמר: "הוא הרגיש טוב, אחרת הוא לא היה משחק מול פ.ס.ז’. דיברתי איתו, היום הוא מרגיש יותר טוב, אבל הוא עדיין לא כשיר לחלוטין. כולם מכירים את האיכויות שלו, האחריות שלי היא לתת לו זמן משחק כשהוא חוזר ואעשה זאת. אם השחקנים לא במאה אחוז הם מתרכזים בחוזקות שלהם והוא מדהים עם הכדור, אבל צריך להיות טוב גם בלי הכדור ולנהל נכון את זמן המשחק שלך".

לאמין ימאל (IMAGO)

על חזרתו של הספרדי הצעיר אמר: "אנחנו לא יודעים מתי, זה לא פשוט עם הפציעה הזו, זו לא פציעת שריר. לא יודעים אם יחזור עוד שבועיים, שלושה או ארבעה. לא יודע אם יחזור בזמן לקלאסיקו. חייבים לנהל נכון את הדקות שלו. הוא יעבוד עם הצוות הרפואי וייקח את זה צעד אחרי צעד, נראה איך זה יתפתח".

לקראת המשחק מול סביליה הוסיף: "אנחנו מכירים היטב את סביליה. הם משחקים באגרסיביות, בעוצמה. יש להם סגנון משלהם וקהל חזק מאחוריהם. זה יהיה משחק קשה".

על מארק ברנאל שזומן לספרד הצעירה: "זו סיטואציה לא פשוטה. הוא לא מוכן לשחק הרבה דקות. כרגע הוא עדיין לא מוכן לדקות רבות. הוא החלים מפציעה קשה שנמשכה יותר משנה. הוא לא ב־100 אחוז, לא ברמה הפיזית שהיה בה לפני הפציעה. ההתאחדות צריכה להיזהר ולדאוג לו".

מארק ברנאל (La Liga)

על עייפות שחקנים בנבחרות: "זה חלק מהחיים של כדורגלן גדול. כל אחד רוצה לשחק בנבחרת שלו. צריך לנהל את הדקות יחד. אם שחקן טוב וחשוב לנבחרת שלו, הוא ישחק. זה חיובי ששחקנים נמצאים עם הנבחרות שלהם, אבל צריך לדעת לנהל את זה בצורה נכונה".

על ההפסד לפ.ס.ז': "המשחק בסביליה חשוב מאוד, ואנחנו רוצים לקחת את כל שלוש הנקודות. כולם עצובים אחרי ההפסד. אנחנו צריכים להיות חכמים יותר ונבונים יותר. עלינו ללמוד מזה, ואנחנו נלמד".

על השינויים בפגרות של השנה הבאה: "אין לי דעה בנושא הזה. זה לא קשור למטרות שלי. אני לא יודע אם זה טוב או לא. אולי זה טוב להתאחדות שיהיו לה את השחקנים יותר ימים. אבל לי אין דעה".

עוד על לואיס דה לה פואנטה: "אני לא מתחרט על מה שאמרתי. רציתי להגן על השחקנים שלי. זו הייתה הדרך שלי לומר ‘עד כאן’. זו הייתה פעולה נכונה מאוד. אבל זה כבר שייך לעבר. עכשיו אנחנו צריכים להתמקד בהווה ובעתיד. הדבר החשוב הוא לנהל את המצב יחד".

לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

על האגו של השחקנים: "אנחנו לא מדברים רק על השחקנים, אלא על כולם, מאמנים, מועדונים, אוהדים. כולם רעבים לזכות בכל תואר. אסור להתרכז רק בעצמך. זה מה שאנחנו רוצים, את המעורבות של כולם. אנחנו צריכים כבוד לנבחרת הזאת. אני מודה על מה שראיתי מאז פגרת הנבחרות האחרונה. הגישה הייתה חיובית, והאימונים היו טובים. רואים שאנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים. הפסד לפ.ס.ז' יכול לקרות, הם קבוצה פנטסטית, אבל אנחנו חייבים להמשיך קדימה".