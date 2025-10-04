ילדים ב': נס ציונה גברה 2:3 על רעננה

קבוצות ילדים ב' של סקציה נס ציונה והפועל רעננה, ששובצו בליגת מרכז המאתגרת, החלו את העונה ברגל ימין. כל אחת מהקבוצות זכתה בניצחון במשחק גביע ביתי: נס ציונה ניצחה בביתה 2:6 את מ.כ מעיליא מליגת צפון 1, הפועל רעננה ניצחה 1:5 את הפועל בקה אל גרביה מליגת חוף 1. מחזור הפתיחה של ליגת מרכז בשבוע שעבר לא האיר להן פנים: סקציה נס ציונה ספגה הפסד 8:0 במשחק החוץ מול מכבי פ"ת, הפועל רעננה ספגה הפסד 4:2 במשחק הביתי מול מ.ס אשדוד. הבוקר (שבת) נפגשו הקבוצות במגרש בנס ציונה למשחק ליגה עם תקוות ושאיפות טבעיות לזכות בניצחון ראשון העונה.



סקציה נס ציונה ירדה להפסקת המחצית הראשונה ביתרון 0:1, זאת לאחר שאפק גסולקר ביצע פריצה מסחררת מצדו השמאלי של קו האמצע של המגרש, עבר שני שחקנים ומסר כדור רוחב לעידו לוי, שבעט מהרחבה לרשת וכבש את השער הראשון לזכות נס ציונה. המחצית השנייה החלה עם שער נוסף של נס ציונה בשלב מוקדם: הגבת כדור חופשי מדויקת מרגלו של אייל ליבוביץ מצאה את ראשו של עידו בנדי - שנגח את הכדור לרשת והכפיל את יתרונה של קבוצתו ל-0:2.

הפועל רעננה לא נשברה. בעיטה מכ-20 מטרים מרגלו של יואב מיצ'ל הסתיימה בשער, שצימק את יתרון המארחת ל-2:1. עם האוכל בא התיאבון. זמן קצר לאחר כיבוש השער המצמק, אלון דמארי ביצע פריצה מאגף שמאל, בעט לרשתה של נס ציונה וקבע 2:2. המשחק המשיך בקצב גבוה עם יוזמה התקפית משני הצדדים, בשלהי המשחק התקפה מתפרצת של נס ציונה הסתיימה בבישול נוסף של אפק גסולקר, שסיפק מסירה מוצלחת לעידו לוי, שבעט מהרחבה, השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות נס ציונה.

נס ציונה ילדים ב (באדיבות המועדון)

ניר זריפיאן, מאמן נס ציונה, הביע סיפוק והערכה לשחקניו ולמועדון: "ידענו שאנחנו מגיעים למשחק נגד קבוצה טובה ופיזית, אבל אחרי ההפסד בשבוע שעבר, עשינו שבוע אימונים מעולה, עבדנו על הליקויים בכל הפרמטרים על הגישה והמחויבות. עלינו למשחק והצגנו יכולת מעולה בעיקר בחצי הראשון. הילדים נתנו 200 אחוז בכל רגע נתון במשחק, הניצחון הזה מגיע להם בענק. אנחנו שמחים מאוד על הניצחון. מכאן נרצה לייצר המשכיות ולהתקדם תוך כדי תנועה המועדון נותן לנו מעטפת מדהימה, עשה המון בשביל שהקבוצה שלנו תתחזק ותצליח, אנחנו צריכים לגמול על כך".



אליה עזרא, מאמן הפועל רעננה, סיכם את המשחק ברגשות מעורבים: "אני לוקח מהמשחק את החזרה מפיגור של שני שערים במשחק חוץ. הילדים הראו אופי ולא ויתרו עד הסוף. היינו קרובים לנצח, אך בדקה האחרונה ביצענו טעות לא מחויבת - וספגנו שער. אנחנו ממשיכים לעבוד, לומדים מטעויות - ובעיקר נהנים מהדרך. אני גאה בילדים".