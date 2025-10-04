1:4 גדול למכבי חיפה על הפועל ת"א בנערים ב'

קבוצת נערים ב׳ של מכבי חיפה הגדילה היום (שבת) את הפער שלה בראשות טבלת הליגה ל-6 נקודות לאחר שניצחה 1:4 את הפועל תל אביב במתחם האימונים וולפסון שבתל אביב.

כאמור, החיפאים הגיעו למשחק מהמקום הראשון אחרי שצברו חמישה ניצחונות ליגה רצופים מתוך ששת המשחקים הראשונים של העונה, ורצו להמשיך את המומנטום נגד המארחת, לה היו עד כה העונה שלושה ניצחונות ושלושה הפסדים.

הירוקים פתחו בסערה את המשחק וכבר אחרי עשר דקות הם עלו ליתרון מבטיח של שני שערים מרגליהם של מוחמד שעבאן ונועם גולדנברג, בנוסף לשליטה מוחלטת על המגרש. לאדומים לקח זמן להיכנס למשחק אבל זה הגיע לאחר 19 דקות, כאשר אדיסו אלמו החזיר את הפועל למשחק בזכות מהלך אישי יפה ובעיטה חזקה מרחוק, אך לקראת הירידה למחצית מכבי חיפה החזירה את יתרון שני השערים עם שער של אדר פרדה בדקה ה-39, לאחר בישול יפה של שעבאן שהוריד את האורחים למחצית ביתרון 1:3.

בהמשך, החיפאים פתחו את המחצית השנייה באותה אינטנסיביות שבה הם פתחו את הראשונה, וארבע דקות לתוך המחצית השנייה הם הבקיעו את הרביעי שלהם משער של אורי אדמן, שקבע את תוצאת המשחק, 1:4 מוחץ לטובת מכבי חיפה. עם כך, הירוקים השיגו ניצחון שישי רצוף ומבססים את מעמדם בראשות טבלת ליגת העל לנערים ב׳, עם יתרון של שש נקודות בפסגה לאחר שבעה מחזורים.

מהלך המשחק:

דקה 2, 0:1 לחיפה: לחץ טוב של הירוקים בפתיחה השתלם כשירון השוער הרחיק כדור ישר לשעבאן בעט מחוץ לרחבה לשער חשוף.

דקה 10, 0:2 למכבי חיפה: האורחים הכפילו את היתרון מוקדם במשחק כשהפעם פרדה מצא את גולדנברג במסירת רוחב והאחרון המשיך בנגיעה לרשת.

דקה 19, הפועל צימקה ל-2:1: לקח קצת זמן אבל האדומים נכנסו לעניינים במשחק בהובלת אלמו שלקח את הכדור ממחצית המגרש, התקדם עד הרחבה של חיפה, ובעט חזק מחוץ לרחבה לפינה הרחוקה

דקה 39, חיפה עלתה ל-1:3: החיפאים החזירו את היתרון הכפול לקראת סיום המחצית בזכות כדור רוחב חכם של שעבאן לפרדה, שבנגיעה מקרוב מצא את הרשת

דקה 44, מכבי חיפה כבר ב-1:4: הירוקים שוב הבקיעו בפתיחת המחצית, כשאדמן ניצל ערבוביה ברחבה כדי לנגוח כדור שעבר את הקו והורחק אך השופט קבע שהיה שער.

דקה 58: המארחת ניסתה לחזור למשחק עם בעיטה יפה של אלמו מחוץ לרחבה לחיבורים הרחוקים, אבל טיראן זינק טוב וקלט את הכדור

דקה 67: שוב טיראן מנע מהפועל לחזור למשחק כשהפעם הוא ירד טוב והדף בעיטה שטוחה וחזקה של מיירין מתוך הרחבה לפינה הקרובה

הפועל תל אביב: עידו ירון, אדיסו אלמו, דניאל סידון (אנטוני לוקא), יאיר פז, יהלי אברהם (שון מיירין), ליאור מור, נהוראי רובין (אפק מור), נועם אל-מדון (עמית שי טהר), עידו דבי (איתי פוטרמן), עידן סלמן (דניאל שמש), עמרי ברזילי (יהב רפולד).

מכבי חיפה: עומרי טיראן, אדר פרדה (אדריאן בלוט), אורי אדמן (נועם סגל), אריאל דורה (ג׳וליאן תומא), יהונתן בלייכר, יהונתן כהן (אריאל סיידה), לירוי רמלר, מוחמד שעבאן (בן לנדאו), נועם גולדנברג, עמית ניוטון, רויי בן דיין.

יתר התוצאות:

הפועל פ"ת - הפועל רעננה 0:3 (כבשו: טדי וולדמיכאל, איברהים סומהורו - צמד)

הפועל ראשל"צ - מכבי ת"א 2:1 (כבש לראשל"צ: רועי גורנשטיין. כבש למכבי ת"א. תומר דבח - צמד).

מ.ס אשדוד - הפועל חדרה 3:1 (כבש לאשדוד: אילון גמליאל. כבשו לחדרה: איתמר חזן - צמד, איתי עמרן).

הפועל ר"ג - הפועל ירושלים 4:0 (כבשו: יבאסרה וונדמו, יהונתן ג'מו, ערן אייל, שער עצמי).

בני יהודה ת"א - עירוני קרית שמונה 0:4 (כבשו: נועם מצליח, ליאם גלו, איתי גיני ומוסא מוסראתי).

משחקי יום ראשון:

הפועל באר שבע - מכבי פ"ת, 11:15, מגרש וסרמיל 4 - באר שבע

מכבי נתניה - מ.כ נהלל יזרעאל, 12:00, מגרש שפירא - נתניה

בית"ר ירושלים - הפועל רמת השרון, 20:00, מגרש בית וגן תחתון - ירושלים