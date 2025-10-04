"עמלות סוכנים הן 5%, צ'אט GPT עולה 15 אירו"

הכדורגל המקצועני ברמות הנמוכות רחוק מאוד מזה של האליטה, מהמיליונים בהעברות ועד לשכרי יסוד שנועדו בקושי לסגור את החודש. דמיטרי מיטשל, ששיחק בעבר במנצ’סטר יונייטד וכיום בן 28, סיפר על האסטרטגיה הייחודית שנקט במשא ומתן עם קבוצתו החדשה, לייטון אוריינט מהליגה השלישית באנגליה (EFL). לדבריו, הוא חסך את עמלת הסוכן בזכות צ’אט GPT.

"אוריינט שלחו לי הצעה, ואני השתמשתי בצ’אט GPT כדי לשאול איך עליי לנהל את המשא ומתן ומה להגיד. אמרתי: 'זה מה שהרווחתי בעונה שעברה. אני צריך לעבור ללונדון, כמה זה יעלה? אשתי תצטרף אליי עם הילד'. הרגשתי שאני שווה קצת יותר, אבל לא רציתי להגיד 'אני חושב שמגיע לי'. ובגלל שלא השתמשתי בסוכן, גם קיבלתי דמי חתימה", סיפר בפודקאסט From My Left.

מיטשל הוסיף: "צ’אט GPT היה הסוכן הכי טוב שהיה לי בקריירה. עמלות סוכנים הן 5%, וצ’אטGPT עלה לי 15 אירו בחודש. המצב הכלכלי של שחקנים שונה מאוד ממה שחושבים".

לדבריו, הדימוי הציבורי לא תמיד תואם למציאות: "אנשים חושבים ששחקנים מרוויחים המון ושאנחנו ברי מזל. אבל יש הבדל עצום בין מי שמרוויח 2,000-3,000 כשחקן מקצועני, לבין מי שמרוויח כמו רופא. לרופא יש שכר מובטח כמעט עד גיל 65. לשחקנים בליגות הנמוכות יש בדרך כלל חוזים של שנה או שנתיים. נניח שאתה מרוויח 3,000 לשבוע, מורידים לך 45% מס, ועוד 5% לסוכן”.

“אתה נשאר עם חצי. אל תבינו אותי לא נכון, זה שכר טוב, אבל כשיש לך משכנתה, רכב לשלם, ואשתך לא יכולה לעבוד כי היא רחוקה ממנצ’סטר, ההוצאות גבוהות", כך סיכם האנגלי, שהוכיח שגם בעולם הכדורגל, הבינה המלאכותית מתחילה לתפוס מקום במגרש של הגדולים וגם של הקטנים.