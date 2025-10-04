יום שני, 06.10.2025 שעה 14:33
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

מחוץ לרוטציה של אלונסו: מה עובר על אנדריק?

החלוץ הברזילאי נכלל בסגל ב-4 המשחקים האחרונים, התחמם פעם אחת, אבל לא שיחק דקה אחת ב-137 הימים האחרונים. גונסאלו בעדיפות אם אמבפה יזכה למנוחה

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

בריאל מדריד מתחילים להתרגל למציאות חדשה: אנדריק, ההבטחה הברזילאית הגדולה, עדיין לא מצא את מקומו בעידן צ’אבי אלונסו. 137 ימים חלפו מאז הופעתו האחרונה, עוד בתקופת קרלו אנצ’לוטי, ומאז שקט. הוא נכלל בסגל לארבעה משחקים רצופים, אך לא שיחק אפילו דקה אחת, ורק בדרבי מול אתלטיקו עלה להתחמם.

אפילו מול קייראט, משחק שנחשב להזדמנות לסבב רוטציות ושבו קיליאן אמבפה כבש שלושער, אנדריק לא קיבל את הצ’אנס. בדקה ה־80, כשאלונסו רצה להוציא את הכוכב הצרפתי, מי שנכנס היה דווקא גונסאלו גארסיה. גם בתוצאה מבטיחה, בתרחיש שנראה אידאלי להחזיר את הברזילאי למגרש, מספר 9 נשאר לשבת על הספסל.

המצב הזה הפך את תפקידו של אנדריק למשני, או אפילו גרוע מכך. הסיבות ברורות: אמבפה לא זקוק למנוחה, וגונסאלו הפך לאחד מהאהובים על אלונסו. השערים שכבש במונדיאל הקבוצות כשהצרפתי סבל מווירוס העניקו לו מקום קבוע בסגל. המאמן הבאסקי נותן לו קרדיט אמיתי, עד כה 101 דקות ב־6 הופעות, לעומת האפס המוחלט של אנדריק.

גונסאלו ואנדריק (IMAGO)גונסאלו ואנדריק (IMAGO)

הברזילאי הריח את הבעיה כבר בקיץ. בזמן שגונסאלו כבש בארה”ב וזכה למחמאות, אנדריק נסע לירח הדבש ביפן יחד עם מאמן כושר אישי כדי לקצר את זמן ההחלמה מהפציעה שספג במאי. אבל במקום חזרה חלקה, הגיעה החמרה, וכך החמיץ את אליפות העולם למועדונים, את כל ההכנה לעונה ואת חמשת משחקי הפתיחה.

כעת הוא אמנם התאושש פיזית ומתאמן שלושה שבועות עם הקבוצה, אך המציאות השתנתה. התחרות הפנימית קשה מתמיד: גונסאלו גונב לו את הבמה, בעוד אמבפה שייך ל”ליגה אחרת”. אנדריק אמנם זכה בחולצת עם הספרה 9, אבל נכון לעכשיו, הקרב האמיתי הוא על פירורים של דקות, ובמלחמה הזו הוא מפסיד.

אנדריק (IMAGO)אנדריק (IMAGO)

אלונסו הסביר בסבלנות: “אנדריק יצא מפציעה ארוכה, אבל מתאמן טוב. זה תלוי בהקשר של המשחק, ברגע הנכון. הוא חלוץ קטלני, צריך מעט מאוד כדי להבקיע, מצוין בתנועה לשטחים. התחרות קשה, אבל הזמן שלו יגיע”. אלא שהזמן חולף, והדקות לא מגיעות, גם ביתרון 1:4 על לבאנטה בדקה ה־66, וגם ב־0:3 באלמטי בדקה ה־73, הוא נשאר על הספסל.

השעון מתקתק. אנדריק חולם על מונדיאל 2026 במדי ברזיל, אך היעדר הדקות מסכן את הסיכוי שלו להיכלל בסגל. רודריגו ו-ויניסיוס כבר שבו לסגל ברזיל, בעודו נדחק לשוליים. אם המגמה תימשך, לא מן הנמנע שהמועדון ישקול מחדש השאלה בחלון החורף, אופציה שנפסלה בקיץ, אך שוב עולה על הפרק.

לעת עתה, כל שנותר לו הוא להמשיך לעבוד בשקט ולהמתין להזדמנות. בריאל מדריד בטוחים שכשיגיע הרגע, אנדריק יזכיר לכולם מדוע נחשב לאחד הכישרונות הגדולים ביותר של הכדורגל הברזילאי. אלא שהחזרה שהייתה אמורה לסמן את הפריצה הגדולה שלו, הפכה עד כה להמתנה מתסכלת ומתמשכת.

