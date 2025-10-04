מחוץ לרוטציה של אלונסו: מה עובר על אנדריק?

בריאל מדריד מתחילים להתרגל למציאות חדשה: אנדריק, ההבטחה הברזילאית הגדולה, עדיין לא מצא את מקומו בעידן צ’אבי אלונסו. 137 ימים חלפו מאז הופעתו האחרונה, עוד בתקופת קרלו אנצ’לוטי, ומאז שקט. הוא נכלל בסגל לארבעה משחקים רצופים, אך לא שיחק אפילו דקה אחת, ורק בדרבי מול אתלטיקו עלה להתחמם.

אפילו מול קייראט, משחק שנחשב להזדמנות לסבב רוטציות ושבו קיליאן אמבפה כבש שלושער, אנדריק לא קיבל את הצ’אנס. בדקה ה־80, כשאלונסו רצה להוציא את הכוכב הצרפתי, מי שנכנס היה דווקא גונסאלו גארסיה. גם בתוצאה מבטיחה, בתרחיש שנראה אידאלי להחזיר את הברזילאי למגרש, מספר 9 נשאר לשבת על הספסל.

המצב הזה הפך את תפקידו של אנדריק למשני, או אפילו גרוע מכך. הסיבות ברורות: אמבפה לא זקוק למנוחה, וגונסאלו הפך לאחד מהאהובים על אלונסו. השערים שכבש במונדיאל הקבוצות כשהצרפתי סבל מווירוס העניקו לו מקום קבוע בסגל. המאמן הבאסקי נותן לו קרדיט אמיתי, עד כה 101 דקות ב־6 הופעות, לעומת האפס המוחלט של אנדריק.

גונסאלו ואנדריק (IMAGO)

הברזילאי הריח את הבעיה כבר בקיץ. בזמן שגונסאלו כבש בארה”ב וזכה למחמאות, אנדריק נסע לירח הדבש ביפן יחד עם מאמן כושר אישי כדי לקצר את זמן ההחלמה מהפציעה שספג במאי. אבל במקום חזרה חלקה, הגיעה החמרה, וכך החמיץ את אליפות העולם למועדונים, את כל ההכנה לעונה ואת חמשת משחקי הפתיחה.

כעת הוא אמנם התאושש פיזית ומתאמן שלושה שבועות עם הקבוצה, אך המציאות השתנתה. התחרות הפנימית קשה מתמיד: גונסאלו גונב לו את הבמה, בעוד אמבפה שייך ל”ליגה אחרת”. אנדריק אמנם זכה בחולצת עם הספרה 9, אבל נכון לעכשיו, הקרב האמיתי הוא על פירורים של דקות, ובמלחמה הזו הוא מפסיד.

אנדריק (IMAGO)

אלונסו הסביר בסבלנות: “אנדריק יצא מפציעה ארוכה, אבל מתאמן טוב. זה תלוי בהקשר של המשחק, ברגע הנכון. הוא חלוץ קטלני, צריך מעט מאוד כדי להבקיע, מצוין בתנועה לשטחים. התחרות קשה, אבל הזמן שלו יגיע”. אלא שהזמן חולף, והדקות לא מגיעות, גם ביתרון 1:4 על לבאנטה בדקה ה־66, וגם ב־0:3 באלמטי בדקה ה־73, הוא נשאר על הספסל.

השעון מתקתק. אנדריק חולם על מונדיאל 2026 במדי ברזיל, אך היעדר הדקות מסכן את הסיכוי שלו להיכלל בסגל. רודריגו ו-ויניסיוס כבר שבו לסגל ברזיל, בעודו נדחק לשוליים. אם המגמה תימשך, לא מן הנמנע שהמועדון ישקול מחדש השאלה בחלון החורף, אופציה שנפסלה בקיץ, אך שוב עולה על הפרק.

לעת עתה, כל שנותר לו הוא להמשיך לעבוד בשקט ולהמתין להזדמנות. בריאל מדריד בטוחים שכשיגיע הרגע, אנדריק יזכיר לכולם מדוע נחשב לאחד הכישרונות הגדולים ביותר של הכדורגל הברזילאי. אלא שהחזרה שהייתה אמורה לסמן את הפריצה הגדולה שלו, הפכה עד כה להמתנה מתסכלת ומתמשכת.