יום שבת, 04.10.2025 שעה 12:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

28,880 צופים הגיעו לסמי עופר בחיפה - ב"ש

המשחק בסמי עופר משך את כמות האוהדים הגדולה במחזור החמישי. 18,011 הגיעו לחזות בהפועל ת"א - הפועל חיפה בבלומפילד, ואיזה משחק משך רק 146 צופים?

|
אוהדי מכבי חיפה (שחר גרוס)
אוהדי מכבי חיפה (שחר גרוס)

המחזור השישי של ליגת העל ייפתח הערב (שבת), ובינתיים במנהלת הליגות לכדורגל פרסמו את נתוני הקהל מהמחזור החמישי. המשחק שמשך אליו את כמות הצופים הגבוהה ביותר (28,880) היה המשחק בין מכבי חיפה להפועל באר שבע בסמי עופר. 26,120 מהם היו שם הירוקים ו-2760 של האדומים.

המשחק בין הפועל תל אביב לבין הפועל חיפה בבלומפילד משך 18,011 צופים – 17,121 של המארחת ו-890 של האורחת. המשחק בין בית”ר ירושלים למכבי בני ריינה באצטדיון גרין משך 3,460 צופים – 2,370 של הקבוצה מהבירה ו-1,090 של זו מהמגזר.

המשחק בין מכבי תל אביב לבני סכנין בדוחא משך 2,828 צופים – 1,742 של המארחת ו-1,086 של האורחת. המשחק בין הפועל ירושלים למכבי נתניה בטדי משך 2,610 צופים – 2,336 של האדומים ו-274 של הצהובים, כאשר המשחק בין עירוני קריית שמונה למ.ס אשדוד בנתניה משך 146 אוהדים בלבד – 100 של הצפוניים ו-46 של הדרומיים.

