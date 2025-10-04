יום שבת, 04.10.2025 שעה 11:35
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

מכה למכבי חיפה: ירמקוב לא בסגל מול מכבי ת"א

בשורות רעות לירוקים: השוער, שנפצע מול הפועל באר שבע בסמי עופר, לא התאושש ולא ייכלל בסגל מחר בבלומפילד מול הצהובים. שריף כיוף יעמוד בין הקורות

גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)
גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

בשורות רעות מאוד עבור מכבי חיפה, שתעלה למשחק מחר (ראשון, 20:30) מול מכבי תל אביב בבלומפילד ללא השוער הבכיר שלה, גיאורגי ירמקוב, שלא כשיר להתמודדות ולא ייכלל בסגל.

כזכור, ירמקוב נפגע בכתפו במהלך משחק הליגה האחרון ביום שני מול הפועל באר שבע והוחלף על ידי שריף כיוף, שספג את השער שהכריע את ההתמודדות לטובת הקבוצה מבירת הנגב בדקה ה-62.

לאורך כל השבוע, היו ניסיונות להכשיר את השוער, שסבל מכאבים מתמשכים ולא הצליח להתגבר על הפציעה. פועל יוצא מזה ששריף כיוף ימשיך בשער לקראת אחד המשחקים הכי המשמעותיים של הקבוצה.

שריף כיוף מחליף את גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)שריף כיוף מחליף את גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

חובת ההוכחה תהיה על משחק ההגנה של הקבוצה, שיצטרך לעזור לכיוף לעבור בהצלחה את המשוכה. ירמקוב נחשב לאחד משחקני הרכש הכי משמעותיים של מכבי חיפה מתחילת העונה. מדובר בשוער שהצליח לשדרג את הקבוצה. לצידו, המשיך להתאמן שריף כיוף, שהיה השוער הראשון בעונה הקודמת ויקבל מחר הזדמנות פז להוכיח את יכולותיו מול מכבי תל אביב.

במרכז ההגנה לא צפוי שינוי. ליסב עיסאת ימשיך לשחק לצידו של עבדולאי סק, כאשר צמד המגינים יהיו יילה בטאי ופייר קורנו, מהם מצפים לתמיכה גדולה הרבה יותר בכל מה שנוגע למשחק ההתקפה. דולב חזיזה יחזור לשחק באגף שמאל על חשבון סילבה קאני.

