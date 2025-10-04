"רק לא מול ב"ש": ברדה חוזר לעיר שאוהבת אותו

אליניב ברדה יחזור הערב (שבת, 20:00) לטרנר, אצטדיון שהוא בית שני עבורו, אבל הפעם כאורח. המאמן של הפועל תל אביב והסמל הבלתי מעורער של הפועל באר שבע, יעמוד על הקווים מול קבוצת נעוריו לקרב צמרת אמיתי שבו הכל יכול להיות. המפגש הזה לא רק קרב צמרת מסקרן בין שתי קבוצות גדולות, אלא גם קרב מרגש אחרי הפרידה הכואבת שהגיעה בתום ההפסד בגמר גביע המדינה לפני שנתיים.

מהליגה הלאומית לחלומות על מאבק אליפות

ברדה, אחד המאמנים המוכשרים בכדורגל הישראלי, נחטף על ידי גיא פרימור לפרויקט האדיר בהפועל תל אביב בסוף הסיבוב הראשון של העונה שעברה ופתח אותו עם ניצחון קשה על בני יהודה, כשהאדומים מחודורוב חיפשו דמות שתוציא אותם מהמשבר. הוא לקח על עצמו את המשימה, החזיר את המועדון לליגת העל בסיום אותה עונה בקלאס ורשם הישג שהחזיר את התקווה לאוהדים אחרי שנים קשות במיוחד. העלייה סימנה פריחה מחודשת לאחד המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי, וברדה רוצה להפוך לדמות מרכזית בהיסטוריה של הפועל תל אביב כמאמן ולא רק כשחקן.

העונה, בליגת העל, נדמה שהכול מתחבר. הפועל תל אביב פתחה בסערה: ארבעה ניצחונות ותיקו בחמשת המחזורים הראשונים, 13 נקודות מתוך 15 אפשריות, מאזן שערים חיובי מרשים (12:4) והעפלה לגמר גביע הטוטו. ברדה לא רק מנצח – הוא גם משנה את האופי ומרים את הביטחון. בהשוואה לימים שקדמו לו, האדומים מציגים סגנון התקפי, ביטחון במגרש ואופי של קבוצה שמכוונת גבוה. שער שני שהעלה את הקבוצה בדקה ה-96 לחצי גמר גביע הטוטו, נקודה חשובה נגד ריינה, 3 נקודות דרמטיות נגד בית"ר ירושלים ו-3 נקודות דרמטיות נגד הפועל חיפה שהחמיצה פנדל בדרך - כל אלו הישגים ברגעי הסיום של המשחקים.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

עדיין הקפטן של באר שבע – גם כמאמן היריבה

למרות שהוא מזוהה כעת עם הפועל תל אביב, בבאר שבע, העיר בה הוא מתגורר ומשפחתו חיה, ‘אליה’ עדיין זוכה ליחס מיוחד. אוהדים ניגשים אליו ברחוב, מאחלים הצלחה, אבל מסכמים במשפט: "רק לא מול באר שבע". אפילו בבתי הכנסת ביום כיפור, סיפרו אנשים שבירכו את ברדה, אבל שמרו על הסתייגות לקראת המשחק הקרוב. נדיר לראות דמות בכדורגל הישראלי שזוכה לכזו אהדה חוצת גבולות – סמל בבאר שבע והמנהיג המקצועי בהפועל תל אביב.

היתרון המקצועי של ברדה?

מבחינה מקצועית, לברדה יש יתרון לא מבוטל על באר שבע. הוא מכיר היטב את חדר ההלבשה, את הלך הרוח במועדון ואת נקודות הלחץ שיכולות לעצור את המארחת. הוא יודע שאם הפועל תל אביב תצליח לעלות ליתרון מוקדם, בשילוב משחק טקטי של חניכיו והלחץ מהקהל – זה עשוי לשחק לטובתו.

הפועל תל אביב הנוכחית נהנית מסגל רחב ואיכותי, ובמיוחד מזרים פעילים שעושים את ההבדל. ברדה מחזיק שישה זרים שמשתלבים כולם בהרכב או בסגל באופן משמעותי, בעוד באר שבע משחקת העונה עם שלושה-ארבעה זרים בלבד. זהו פקטור שעשוי לאזן את יחסי הכוחות, במיוחד במשחק שבו האדומים מתל אביב לא מגיעים כאנדרדוג מוחלט.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

מאזן מרשים על הקווים והדרך לעצור עם קרייב ופלקאו

מאז מונה למאמן האדומים, ברדה רשם מאזן לא פחות ממרשים: בליגה הלאומית והעלייה לליגת העל, בגביע הטוטו הנוכחי ובפתיחת העונה הוא עומד על מעל 92% הצלחה בכל המסגרות בליגה הלאומית ובליגת העל. זהו קצב צבירת נקודות שממקם אותו בפער ברשימת המאמנים המצליחים ביותר בארץ מאז מונה.

מבחינת טקטיקה, זה המפתח הגדול שלו. הפערים על הנייר קיימים, בעיקר מאחר ובאר שבע נחשבת לקבוצה שרצה ומתואמת יותר מכל קבוצה אחרת בכדורגל הישראלי. לכן, אם חניכיו ישחקו בצורה טקטית וממושמעת, הם יוכלו שוב לעצור את באר שבע שוב בטרנר. אתמול ברדה ערך אימון ואסיפה טקטית שהיו ארוכים מהרגיל, כשהוא יודע שהוא יכול להצליח בעזרת אנדריאן קרייב ולוקאס פלקאו לעצור את קינגס קנגוואה ולוקאס ונטורה.

אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)

הקרב על הציפיות

ברור לכולם שעל הנייר, הפועל באר שבע של רן קוז’וק במשחק בית בטרנר היא הפייבוריטית. היא פתחה את העונה עם מאזן מושלם, ונראית כמי שיכולה ללכת עד הסוף. אבל מול ברדה, שום דבר לא מובטח. שחקנים כמו לויזוס לואיזו, שנחשב לאחד המוכשרים בליגה, מעניקים לאדומים מחודורוב כלי התקפי שבאר שבע עצמה חיפשה ולא מצאה בקיץ.

וברדה עצמו? הוא יודע שהמשחק הזה עשוי להיות מבחן נוסף בדרך להצבת הפועל תל אביב כמתמודדת מפתיעה על האליפות. ניצחון בטרנר, מול הקבוצה שהפך בה לסמל, יכול להפוך את הרעיון הזה מתיאוריה להצהרה של ממש דווקא באזור החיוג של 03.

רן קוז'וק ואליניב ברדה (חגי מיכאלי)

התוצאה? נדע הערב בשעה 22:00

הערב בטרנר לא מדובר רק בעוד משחק בליגה. זו חזרה מרגשת של ברדה לעיר שבה עשה היסטוריה, אבל הפעם כאיש שמנסה לכתוב פרק חדש במקום אחר. באר שבע רוצה להמשיך את המסע המושלם שלה, ברדה רוצה להוכיח שהפועל תל אביב שלו היא באמת כוח חדש בצמרת. ומה שבטוח – האצטדיון יבער מאנרגיות ברגע ששתי הקבוצות יעלו לדשא.

אחרי שניצחו את מכבי חיפה בחוץ ורשמו שיא מועדון של חמישה ניצחונות רצופים בתחילת הליגה, בהפועל באר שבע רוצים לסמן גם מחר וי על המטרה: לנצח את הפועל תל אביב בבית, ולהגדיל את מספר הניצחונות הרצופים עם מאזן של 100 אחוזי הצלחה מתחילת העונה (שבת, 20:00).