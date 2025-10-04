יום שבת, 04.10.2025 שעה 12:16
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6333-5632פילדלפיה יוניון1
5940-4832סינסינטי2
5641-4932ניו יורק סיטי3
5652-6831אינטר מיאמי4
5346-5232שארלוט5
5339-5532נאשוויל6
5244-5931אורלנדו סיטי7
5156-6432שיקאגו פייר8
5049-5132קולומבוס קרו9
4343-4732ניו יורק רד בולס10
3545-4132ניו אינגלנד רבולושן11
2838-3131טורונטו12
2756-3332מונטריאול13
2757-3731אטלנטה יונייטד14
2564-2932די.סי. יונייטד15
 מערב 
5739-5632סן דייגו אפ.סי1
5734-5931ונקובר ווייטקאפס2
5537-5232מינסוטה יונייטד3
5337-6030FC לוס אנג'לס4
4647-5431סיאטל סאונדרס5
4440-3431אוסטין6
4443-4132פורטלנד טימברס7
4053-4232קולורדו ראפידס8
3858-5732סן חוזה ארת'קווייקס9
3851-4731דאלאס10
3746-3531ריאל סולט לייק11
3652-4132יוסטון דינמו12
2855-3932סנט לואיס סיטי13
2767-4632קנזס סיטי14
2462-4131לוס אנג'לס גלאקסי15

"סרחיו רגילון קרוב מאוד לחתימה באינטר מיאמי"

דיווח: המגן ששיחק בעבר באתלטיקו מדריד, סביליה וריאל מדריד עשוי להצטרף בקרוב לליאו מסי לאחר שסיים את חוזהו בטוטנהאם. מגעים מתקדמים בין הצדדים

|
רגילון ומסי (IMAGO)
רגילון ומסי (IMAGO)

סרחיו רגילון, המגן הספרדי בן ה־28, עשוי להפוך לרכש הבא של אינטר מיאמי. רגילון נמצא ללא קבוצה מאז יולי האחרון, אז הסתיים חוזהו בטוטנהאם, ועל פי העיתונאי פבריציו רומאנו "הוא קרוב מאוד להצטרף לקבוצה מפלורידה", שם יתאחד עם ליאו מסי, לואיס סוארס, סרחיו בוסקטס ורודריגו דה פול.

המגן, ששיחק בעבר בריאל מדריד, סביליה, אתלטיקו מדריד, מנצ’סטר יונייטד וברנטפורד, נחשב לאחד השחקנים החופשיים המבוקשים ביותר בשוק. במהלך הקיץ הוזכר כמועמד למספר קבוצות בפרמייר ליג, בהן ווסטהאם ואברטון, ואף חזרה אפשרית לספרד לסביליה או לריאל סוסיאדד, אך אף אחת מהאפשרויות לא יצאה אל הפועל.

על פי פבריציו רומאנו, רגילון רואה באינטר מיאמי "את האפשרות הטובה ביותר מבין ההצעות שהונחו על שולחנו", וכי מתקיימים מגעים מתקדמים בין הצדדים. מאחר שיגיע בהעברה חופשית, ללא דמי רכישה, תוכל אינטר מיאמי לרשום אותו מיידית ב־MLS גם מחוץ לחלון ההעברות.

על אף שהעסקה טרם הוכרזה רשמית, כל הסימנים מצביעים על כך שהקבוצה שבבעלותו של דייויד בקהאם צפויה להכריז בקרוב על רכש גדול נוסף, כחלק מהמשך בניית הפרויקט הבין-לאומי סביב מסי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */