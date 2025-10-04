"סרחיו רגילון קרוב מאוד לחתימה באינטר מיאמי"

סרחיו רגילון, המגן הספרדי בן ה־28, עשוי להפוך לרכש הבא של אינטר מיאמי. רגילון נמצא ללא קבוצה מאז יולי האחרון, אז הסתיים חוזהו בטוטנהאם, ועל פי העיתונאי פבריציו רומאנו "הוא קרוב מאוד להצטרף לקבוצה מפלורידה", שם יתאחד עם ליאו מסי, לואיס סוארס, סרחיו בוסקטס ורודריגו דה פול.

המגן, ששיחק בעבר בריאל מדריד, סביליה, אתלטיקו מדריד, מנצ’סטר יונייטד וברנטפורד, נחשב לאחד השחקנים החופשיים המבוקשים ביותר בשוק. במהלך הקיץ הוזכר כמועמד למספר קבוצות בפרמייר ליג, בהן ווסטהאם ואברטון, ואף חזרה אפשרית לספרד לסביליה או לריאל סוסיאדד, אך אף אחת מהאפשרויות לא יצאה אל הפועל.

על פי פבריציו רומאנו, רגילון רואה באינטר מיאמי "את האפשרות הטובה ביותר מבין ההצעות שהונחו על שולחנו", וכי מתקיימים מגעים מתקדמים בין הצדדים. מאחר שיגיע בהעברה חופשית, ללא דמי רכישה, תוכל אינטר מיאמי לרשום אותו מיידית ב־MLS גם מחוץ לחלון ההעברות.

על אף שהעסקה טרם הוכרזה רשמית, כל הסימנים מצביעים על כך שהקבוצה שבבעלותו של דייויד בקהאם צפויה להכריז בקרוב על רכש גדול נוסף, כחלק מהמשך בניית הפרויקט הבין-לאומי סביב מסי.