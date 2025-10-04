יום שבת, 04.10.2025 שעה 08:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

יאסין יחליף את אבו ניל בשער, טאהא את אוטנגה

שרון מימר יאלץ להתמודד מחר ב-20:00 מול מכבי נתניה ללא 2 המורחקים, כאשר אבו עביד, שסובל מפציעה, יפתח על הספסל: "צריך להביא נק' כדי לא להסתבך"

|
עבד יאסין (עמרי שטיין)
עבד יאסין (עמרי שטיין)

כאשר היא מעודדת מתוצאת התיקו מול מכבי תל אביב, בני סכנין תצא מחר (ראשון, 20:00) למשחק חוץ קשה ביותר נגד הקבוצה המתאוששת של השבועות האחרונים, מכבי נתניה.

מדובר במשחק סופר קשה עבור חניכיו של שרון מימר, שיאלצו לשחק ללא שני השחקנים המורחקים – השוער מוחמד אבו ניל, אותו יחליף עבד יאסין, וגילד אוטנגה, אותו יחליף אחמד טאהא. אוטנגה כזכור רשם מול מכבי תל אביב הרחקה שנייה ברציפות, דבר שהביא לגל ביקורות על משחקו האובר אגרסיבי של הקשר, שהותיר את חבריו בעשרה שחקנים.

גיבור התיקו מול האלופה בדקות האחרונות היה הבלם איאד אבו עביד, שנכנס כמחליף, וימצא את עצמו גם מחר פותח בספסל. אבו עביד עדיין סובל מפציעה בכף הרגל ויחזור כשיר לאחר הפגרה, דבר שלא ימנע ממנו להיות מחר בסגל כפי שקרה מול הצהובים.

איאד אבו עביד (עמרי שטיין)איאד אבו עביד (עמרי שטיין)

במרכז ההגנה ימשיכו לשחק הקפטן מארון גנטוס וחסן חילו, כאשר אלון אזוגי, שעד כה מהווה הפתעה נעימה, ימשיך לשחק כמגן ימני בזמן שקרלו ברוצ’יץ’ ישחק בעמדת המגן השמאלי. אחמד טאהא יפתח בקישור של הקבוצה לצד מתיו קודג’ו.

בסכנין מודעים לחשיבות המשחק ויכולים להתעודד מהמצב הקיים, לפיו הקבוצה מתחילה לקבל צורה. בסכנין התייחסו למשחק: “עם כל הכבוד לתיקו נגד מכבי תל אביב, צריך להביא נקודות כדי לא להסתבך במאבקי התחתית”. במועדון ממשיכים לחפש שחקנים זרים וישראלים שאינם תחת חוזה. היום יש לקבוצה שישה זרים.

שרון מימר (מרטין גוטדאמק)שרון מימר (מרטין גוטדאמק)

הרכב משוער: עבד יאסין, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ’, עדן שמיר, מתיו קודג’ו, איברהים אחמד, בושנאק ג'ברין, אחמד טאהא ואריתור מיראניאן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */