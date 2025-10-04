יום שבת, 04.10.2025 שעה 08:25
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
1111-98חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
108-78אוססונה11
87-67אלאבס12
812-97ולנסיה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

"מנור סולומון כבר היה התליין של ריאל בשחטאר"

ב'מארקה' הזהירו מפני הישראלי לקראת המפגש ב-22:00 (חי בערוץ ONE): "היה הסיוט של הלבנים, המהירות והכדרור הופכים אותו לכלי נשק מצוין למרסלינו"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

שמו של מנור סולומון לא ירד מהכותרות מאז שחתם בוויאריאל בסיום חלון ההעברות. "זו הייתה ההחתמה הקשה ביותר. המסמכים לא הגיעו וסגרנו אותה ב־23:55 בלילה", סיפר המנכ"ל פרננדו רואיג.

“בין אם זה בגלל המחלוקת סביב הפוסטים שהעלה ברשתות החברתיות לתמיכה בצבא ארצו, היעדרותו מהמפגש בליגת האלופות בשל יום כיפור או יכולותיו המרשימות בכל פעם שהוא עולה לשחק, הקשר הישראלי נמצא באופן קבוע באור הזרקורים”, נכתב ב’מארקה’.

הערב (שבת, 22:00) הוא יפגוש את ריאל מדריד, מולה הוא זכור היטב כאחד הגורמים המרכזיים להפסדים של הבלאנקוס מול שחטאר דונייצק בעונת 2020/21 בצ’מפיונס. ”כבר בגיל 21 בלבד כבש סולומון שניים מהשערים המשמעותיים בקריירה שלו. בעונת ליגת האלופות שהושפעה ממשבר הקורונה ובמגרש בספרד, היה הישראלי לסיוט עבור ריאל מדריד”, נזכרו ב’מארקה’.

מנור סולומון חוגג את שערו הראשון בקריירה מול ריאל מדריד (IMAGO)מנור סולומון חוגג את שערו הראשון בקריירה מול ריאל מדריד (IMAGO)

“שחטאר ירדה למחצית הראשונה ביתרון 0:3, כשסולומון חתם אותה בשער נפלא על סף השריקה. גם בגומלין באוקראינה היה זה הוא שכבש את השער השני וקבע 0:2. אמנם ריאל עלתה לשמינית הגמר ואף המשיכה עד חצי הגמר, שם הודחה על ידי צ’לסי, אבל אותן הפסדים לשחטאר הכניסו את הקבוצה לסחרור ולא הותירו מקום למעידות נוספות”, נכתב ב’מארקה’.

“הקיצוני שמושאל מטוטנהאם ישוב לסגל הצהובים אחרי שנעדר מהמשחק האירופי האחרון מטעמים דתיים. עד כה תרם שער ובישול, שהניבו שש נקודות חשובות לוויאריאל. המהירות והכדרור שלו הפכו אותו לכלי נשק מצוין עבור מרסלינו בדקות הסיום של משחקים”, פרגנו בספרד.

ב’מארקה’ התייחסו לסיפורו של מנור: “כבר בגיל 19, בהיותו אחד הכישרונות הגדולים של הכדורגל הישראלי, המעבר של סולומון לאירופה לא היה פשוט כלל. אף שנחתם הסכם על כמעט שבעה מיליון אירו בין מכבי פתח תקווה לשחטאר דונייצק, הבעיה הייתה שהשחקן שירת שנתיים ושמונה חודשים של שירות חובה בצה"ל”.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

“העניין סביבו עלה בקיץ 2018, והחלו מגעים מול המועדון והצבא ליצירת הסכם משולש. במסגרת זו קיבל סולומון חופשה בת 90 יום לצאת מהארץ ולחתום בשחטאר. בתמורה התחייב לחזור לישראל ביוני הבא כדי להשלים את שירותו הצבאי. בסופו של דבר, זימונו לנבחרת הלאומית אפשר לו ליהנות מסעיף חריג, שבדומה למקרים אחרים נחשב כמילוי חובת השירות. כך, סולומון לא נדרש לשוב לצבא, והשירות נרשם כתקף”, הוסיפו בספרד.

במסיבת העיתונאים בה הוצג בוויאריאל נשאל על ההפגנות שנערכו אז בספרד במסגרת הוולטה אספניה. תגובתו הייתה ברורה: "לא ראיתי שום דבר. אני יודע שיש הפגנות בספרד, אבל הגעתי לכאן כדי לשחק כדורגל, לא כדי לדבר על פוליטיקה. אני ישראלי ואני גאה בכך, אבל באתי לשחק", אמר.

