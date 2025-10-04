יום שבת, 04.10.2025 שעה 12:16
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
121-144אל נאסר1
104-84אל קאדיסיה2
96-104אל איתיחאד3
94-64ניאום4
98-84אל טאאוון5
86-104אל הילאל6
83-64אל אהלי7
76-64אל אטיפאק8
75-44אל פייחה9
64-84אל חאליג'10
66-54אל חולוד11
46-34אל שבאב12
311-54אל ריאד13
24-14אל חאזם14
18-44דאמאק15
17-34אל פאתח16
08-34אל נג'מה17
012-54אל אחדוד18

"בחלומות שלך": בנזמה נגד השמועות על סולארי

החלוץ הצרפתי הגיב באינסטגרם לשמועות על בקשה אישית מצידו למנות את מאמן ריאל מדריד לשעבר למאמן קבוצתו הסעודית אל איתיחאד במקומו של לורן בלאן

|
קארים בנזמה (IMAGO)
קארים בנזמה (IMAGO)

אל איתיחאד, קבוצתו של קארים בנזמה, עוברת תקופה סוערת בעקבות פיטוריו של המאמן הצרפתי לורן בלאן. המאמן סיים את תפקידו לאחר ההפסד לאל נאסר, ומאז ממשיכים להופיע שמות של מועמדים אפשריים להחליפו, ביניהם גם זה של סנטיאגו סולארי, מאמנה לשעבר של ריאל מדריד.

לפי אתר ‘Fichajes.com’, סולארי, כיום המנהל הספורטיבי של המועדון, נמצא ברשימת המועמדים המועדפים לתפקיד. הבלבול נוצר כאשר העיתונאי העיראקי עומאר קטאן טען כי מועמדותו של הארגנטינאי קשורה לבקשה ישירה של בנזמה להנהלת המועדון. אלא שהזוכה בכדור הזהב של 2022 מיהר להכחיש זאת.

בנזמה הגיב בחשבון האינסטגרם שלו ישירות לפרסום של העיתונאי, כשהשאיר תגובה חדה ואירונית: "אולי בחלומות שלך". בתגובה זו שם סוף לשמועה שלפיה ביקש מהנשיא לצרף את המאמן הארגנטינאי.

התגובה של בנזמה (צילום מסך)התגובה של בנזמה (צילום מסך)

בקשה כזו מצד החלוץ בן ה-37 לא הייתה נחשבת מופרכת, שכן בתקופת שניהם בריאל מדריד הראה הצרפתי לא פעם את תמיכתו במאמן, במיוחד כאשר סולארי היה על סף פיטורים: "למה לשנות? שיישאר איתנו וננצח בכל משחק. אני איתו", אמר אז.

כעת, בשלהי הקריירה שלו, בנזמה אינו מסתיר את מחשבותיו ומביע בפומבי את דעתו בעניינים הנוגעים אליו. הפעם, בזמן שהוא עצמו מקושר לשמועות על מעבר אפשרי לבנפיקה ליסבון של ז’וזה מוריניו, הוא ביקש להרחיק את עצמו מכל הדיבורים סביב זהות המאמן הבא של אל איתיחאד, קבוצה שבה הוא נותר הקפטן ודמות מפתח שלה גם על כר הדשא וגם מחוצה לו.

