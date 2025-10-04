יום שבת, 04.10.2025 שעה 08:25
כדורגל עולמי  >> ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
234-199אוניון סט. ז'ילואז1
1711-169קלאב ברוז'2
1713-1710גנט3
168-129מכלן4
159-149אנדרלכט5
1411-129סט. טרוידן6
1313-139זולטה וורחם7
1214-1310שרלרואה8
1113-129גנק9
119-79לובייר10
1112-99סטנדרד ליאז'11
1020-169ווסטרלו12
1011-99אנטוורפן13
913-129סרקל ברוז'14
817-89לובן15
313-29דנדר16

"ידעתי שהרגע שלי יגיע, מקווה לכבוש בכל שבוע"

גאנדלמן שיתף אחרי שער הניצחון בגנט: "חבריי לקבוצה מכנים אותי גאנדלגול". בבלגיה היללו: "עושה את ההבדל". היריבה: "ידענו שצריך להיזהר מעומרי"

|
עומרי גאנדלמן (צילום מסך)
עומרי גאנדלמן (צילום מסך)

בבלגיה שיבחו את עומרי גאנדלמן על שער הניצחון שלו אמש (שישי). הקשר הישראלי העניק לגנט 1:2 יקר מול שרלרואה, כשעלה גבוה ונגח פנימה את שער הניצחון, והתקשורת המקומית לא נשארה אדישה.

באתרי הספורט נכתב כי: "גאנדלמן הוא מומחה בנגיחות, הוא הופיע שוב ברגע הנכון והעניק לבופאלוס ניצחון חשוב שהציב אותם לצד קלאב ברוז' בצמרת הטבלה". העיתונאים הדגישו כי למרות משחק לא מרשים במיוחד של הקבוצה, הנחישות והדיוק של הישראלי הכריעו את הכף.

מאמן גנט, איוואן לקו, לא הסתיר את שביעות רצונו: "כדי לנצח היינו חייבים להיות טובים מאוד, והיינו. אולי לא יצרנו מספיק מצבים, אבל שלטנו במשחק. ככה קבוצות גדולות מנצחות".

עומרי גאנדלמן מאושר (IMAGO)עומרי גאנדלמן מאושר (IMAGO)

בשרלרואה נשמעו קולות אחרים. החלוץ שיידל הודה אחרי המשחק: "ידענו מראש שצריך לשים לב לנייחים, אמרנו גם במחצית שצריך להיזהר מגאנדלמן. זו טעות שלא יכולה לקרות אם אתה רוצה להוציא נקודות מקבוצות גדולות בחוץ". גם המאמן ריק דה מיל הצטרף: "זה חבל להפסיד ככה. עבדנו על זה באימונים, אלו הפרטים הקטנים שמכריעים".

זהו כבר שערו השלישי של גאנדלמן העונה, כולם בנגיחות בבלגיה החמיאו לישראלי על תרומתו: "הקשרים של גנט עשו את ההבדל, והישראלי בראשם. הוא הופך לאחד הנשקים המרכזיים של לקו במאבק על הצמרת".

גאנדלמן, שהצטרף לקבוצה בקיץ הקודם, כבר זוכה למעמד של בורג מרכזי במערך. "הוא לא מפחד לקחת אחריות, ובכל פעם מחדש מוכיח שיש לו נוכחות של שחקן גדול", כך נכתב באחד הטורים. בינתיים, גנט ממשיכה לצבור נקודות, 12 מתוך 15 האחרונות, ומסמנת באופן ברור שהיא כאן כדי להיאבק על המקום בצמרת הגבוהה של הליגה הבלגית.

עומרי גאנדלמן (IMAGO)עומרי גאנדלמן (IMAGO)

גאנדלמן שיתף בסיום: "שמח שלקחנו את שלוש הנקודות האלה, אני שמח שלקחנו 12 נקודות מ-15 האחרונות. נשארנו רגועים, ידעתי שהרגע שלי יגיע, מצאתי את השטח, עשיתי את התנועה ואני שמח שהייתי במקום הנכון. יכולים להיות גם משחקים פחות טובים, אבל הגבנו יפה וניצחנו בשני משחקים קשים. אנחנו תמיד מאמינים בעצמנו, יכולים להיות משחקים לא טובים, אבל חשוב להגיב אליהם טוב ועכשיו אנחנו יוצאים עם חיוך לפגרה”.

“ההבדל מהעונה שעברה? יש הרבה שחקנים חדשים עם ניסיון, סגנון משחק אחר, בכל עונה זה אחרת, אני שמח מאוד על איך שאנחנו נראים השנה ונקווה שנמשיך. הכינוי שלי? הם קוראים לי גאנדלגול אחרי שאני כובש אז אני רוצה שזה יקרה בכל שבוע", סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */