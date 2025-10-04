"ידעתי שהרגע שלי יגיע, מקווה לכבוש בכל שבוע"

בבלגיה שיבחו את עומרי גאנדלמן על שער הניצחון שלו אמש (שישי). הקשר הישראלי העניק לגנט 1:2 יקר מול שרלרואה, כשעלה גבוה ונגח פנימה את שער הניצחון, והתקשורת המקומית לא נשארה אדישה.

באתרי הספורט נכתב כי: "גאנדלמן הוא מומחה בנגיחות, הוא הופיע שוב ברגע הנכון והעניק לבופאלוס ניצחון חשוב שהציב אותם לצד קלאב ברוז' בצמרת הטבלה". העיתונאים הדגישו כי למרות משחק לא מרשים במיוחד של הקבוצה, הנחישות והדיוק של הישראלי הכריעו את הכף.

מאמן גנט, איוואן לקו, לא הסתיר את שביעות רצונו: "כדי לנצח היינו חייבים להיות טובים מאוד, והיינו. אולי לא יצרנו מספיק מצבים, אבל שלטנו במשחק. ככה קבוצות גדולות מנצחות".

עומרי גאנדלמן מאושר (IMAGO)

בשרלרואה נשמעו קולות אחרים. החלוץ שיידל הודה אחרי המשחק: "ידענו מראש שצריך לשים לב לנייחים, אמרנו גם במחצית שצריך להיזהר מגאנדלמן. זו טעות שלא יכולה לקרות אם אתה רוצה להוציא נקודות מקבוצות גדולות בחוץ". גם המאמן ריק דה מיל הצטרף: "זה חבל להפסיד ככה. עבדנו על זה באימונים, אלו הפרטים הקטנים שמכריעים".

זהו כבר שערו השלישי של גאנדלמן העונה, כולם בנגיחות בבלגיה החמיאו לישראלי על תרומתו: "הקשרים של גנט עשו את ההבדל, והישראלי בראשם. הוא הופך לאחד הנשקים המרכזיים של לקו במאבק על הצמרת".

גאנדלמן, שהצטרף לקבוצה בקיץ הקודם, כבר זוכה למעמד של בורג מרכזי במערך. "הוא לא מפחד לקחת אחריות, ובכל פעם מחדש מוכיח שיש לו נוכחות של שחקן גדול", כך נכתב באחד הטורים. בינתיים, גנט ממשיכה לצבור נקודות, 12 מתוך 15 האחרונות, ומסמנת באופן ברור שהיא כאן כדי להיאבק על המקום בצמרת הגבוהה של הליגה הבלגית.

עומרי גאנדלמן (IMAGO)

גאנדלמן שיתף בסיום: "שמח שלקחנו את שלוש הנקודות האלה, אני שמח שלקחנו 12 נקודות מ-15 האחרונות. נשארנו רגועים, ידעתי שהרגע שלי יגיע, מצאתי את השטח, עשיתי את התנועה ואני שמח שהייתי במקום הנכון. יכולים להיות גם משחקים פחות טובים, אבל הגבנו יפה וניצחנו בשני משחקים קשים. אנחנו תמיד מאמינים בעצמנו, יכולים להיות משחקים לא טובים, אבל חשוב להגיב אליהם טוב ועכשיו אנחנו יוצאים עם חיוך לפגרה”.

“ההבדל מהעונה שעברה? יש הרבה שחקנים חדשים עם ניסיון, סגנון משחק אחר, בכל עונה זה אחרת, אני שמח מאוד על איך שאנחנו נראים השנה ונקווה שנמשיך. הכינוי שלי? הם קוראים לי גאנדלגול אחרי שאני כובש אז אני רוצה שזה יקרה בכל שבוע", סיכם.