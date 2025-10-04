צ'אבי: לאמין ימאל היה ראוי לזכות בכדור הזהב

צ’אבי היה אחד השגרירים שנבחרו להשקת הכדור הרשמי של מונדיאל 2026. הכדור, שנקרא "Trionda", הוצג בניו יורק בלילה שבין חמישי לשישי, ולצידו של קפטן העבר של ברצלונה נכחו גם קאפו, דל פיירו, יורגן קלינסמן וזינדין זידאן, כולם אלופי עולם מהעבר, שבחרו בהם לקחת חלק במעמד החגיגי מול קו הרקיע המפורסם ביותר בעולם.

בחודשים יוני ויולי הקרובים, הכדורגל יחזור למרכז הבמה, כשהעולם כולו יתמקד שוב במה שמתרחש במקסיקו, קנדה וארצות הברית. צ’אבי, שחווה בעצמו את הרגע הבלתי נשכח של זכייה בגביע העולם ב-2010, לא שכח את התחושה: "זה זיכרון שלא יישכח לעולם. זו הייתה הפעם הראשונה שספרד זכתה במונדיאל. תדמיינו", אמר כשהחזיק בידיו את הכדור החדש. בינתיים, הוא ממשיך להעמיק את הידע שלו וממתין להזדמנות לחזור לספסל כמאמן.

במהלך ראיון מיוחד ל’מארקה’, התייחס צ’אבי לזיכרונותיו מהמונדיאל: "כל הזיכרונות נפלאים, מדהימים. הכדור הפעם מייצג את שלוש המדינות המארחות, מקסיקו, קנדה וארצות הברית. הוא נראה מושלם כדי ליהנות ממנו במהלך המונדיאל".

כשנשאל אם היה רוצה לשוב ולשחק במונדיאל, השיב: "בוודאי שכן. הייתי משחק לנצח. הבעיה היא שכבר אין לי את הכושר הפיזי לכך. אני לא יכול להתלונן, שיחקתי בארבעה טורנירים, זכיתי באחד, וזה משהו שנשאר לכל החיים".

אנדרס אינייסטה וצ'אבי (רויטרס)

על הלו"ז הצפוף של השחקנים אמר: "זו בעיה מורכבת, יש כל כך הרבה משחקים ותחרויות. אבל מונדיאל הוא מונדיאל. גם אם מגיעים עייפים, ברגע שאתה שם אתה מתנתק ורק רוצה לשחק, לעשות טוב. אני בטוח שהשחקנים יגיעו מוכנים".

על סיכויי ספרד במונדיאל: "הם פייבוריטים, מבין הפייבוריטים. הם כבר הוכיחו שהם יכולים להתמודד. הם אלופי אירופה, ולדעתי יחד עם ארגנטינה, אלה הפייבוריטיות הגדולות".

כמובן, אי אפשר בלי התייחסות ללאמין ימאל, אותו שחקן צעיר שצ’אבי היה זה שנתן לו את ההזדמנות לערוך בכורה: "אני גאה מאוד במה שהוא עושה ובכך שנתתי לו את ההזדמנות. ראיתי אותו מוכן כבר בגיל 15, מלא ביטחון עצמי ויכולת אדירה, עושה הבדל באימונים ולא מפחד מכלום. מהרגע הראשון היה ברור שהוא מיוחד. בעיניי, הוא אחד הנבחרים ויכול לסמן עידן בכדורגל העולמי".

לאמין ימאל (IMAGO)

גם לגבי כדור הזהב צ’אבי נשאל: "השנה תארי הקבוצה הכריעו. בעיניי הוא בהחלט היה ראוי, וגם ויטיניה, סלאח, פדרי וראפיניה. יש רבים שמגיע להם, אבל בסוף מה שקובע הם התארים. אני בטוח שלאמין יזכה, אבל רק כשיזכה עם קבוצתו בליגת האלופות או במונדיאל".

צ’אבי אף סיפר שכבר בצוות המקצועי בבארסה האמינו בימאל: "אמרנו עליו שהוא חומר לכדור הזהב. כשראינו אותו מתאמן, הבנו מיד שהוא שונה. זה היה ברור שהוא נבחר מיוחד".

בנוגע לחשיבות הקשרים לעומת שחקנים מכריעים אמר: "ויטיניה, פדרי ודה יונג שולטים במשחקים, זה מה שאני הייתי. הם חשובים מאוד, אבל אז יש את הנבחרים כמו לאמין או דמבלה, שמכריעים משחקים צמודים".

לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)

על פילוסופיית הכדורגל שלו כמאמן אמר: "זה מבוסס על שליטה בכדור, לחץ, מיקום ותפיסה של איפה כל השחקנים שלך. צריך להבין את המשחק, אבל זה גם עניין של תשוקה”.

כשהתבקש להתייחס לפרישתו של סרחיו בוסקטס, ענה: "הקשר האחורי ההגנתי הטוב ביותר שראיתי. הוא היה מורה דרך קבוע. נתן היגיון לכל מה שעשינו, התמודד נהדר, חכם, תמיד ממוקם נכון. קנה מידה לכולם".

עוד סיפר צ’אבי כי במהלך הקריירה כמעט עזב את ברצלונה: "מילאן פנתה אליי, דיברתי עם גאליאני שבא לברצלונה אחרי שזכיתי במונדיאל עד גיל 20 בניגריה. אחר כך גם באיירן מינכן ואינטר. זו הייתה תקופה קשה, חשבתי לעזוב, אבל הלב שלי תמיד היה בברצלונה".

לבסוף, על לואיס אנריקה אמר: "מאמן ברמה הכי גבוהה. עשה עבודה נהדרת בברצלונה. זכינו איתו בטרבל ושיחקנו מצוין. הוא מאמן תובעני, אובססיבי לעבודה, מוציא ממך את המיטב ומדרבן אותך... אחד הטובים בעשור האחרון".