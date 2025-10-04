יום שבת, 04.10.2025 שעה 08:07
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

במכבי תל אביב מודים: זה המשחק הכי גרוע שלנו

הצהובים מאוכזבים אחרי ההפסד 101:94 לפאריס אתמול ומנסים להפיק לקחים: "לא היינו בשום פרמטר של המשחק, הם היו יותר טובים. יש בעיה בקבלת ההחלטות"

|
לוני ווקר חודר לסל (IMAGO)
לוני ווקר חודר לסל (IMAGO)

אכזבה במכבי תל אביב. “שיחקנו את המשחק הכי גרוע שלנו", אמרו בקבוצה לאחר ההפסד 101:94 אמש (שישי) לפאריס בסקטבול של פרנצ'סקו טבליני. אם במחזור הקודם חניכיו של עודד קטש נראו טוב, הצליחו לגרור את אנאדולו אפס למשחק צמוד והיו תחרותיים, הרי שהפעם למעט הפתיחה זה פשוט לא היה אפילו באזור החיוג.

בסביבת הקבוצה כבר ישנה דאגה של ממש. קיימת ההבנה שהפרויקט החדש שנבנה צריך זמן עד שייכנס לקצב ולשטף כלשהו, רק שעד כה גם הדברים אותם אמר עודד קטש בפתיחת העונה, כי “מקווים שיצליחו להראות תחרותיים”, לא תפסה דווקא נגד קבוצה אותה היא חייבת הייתה לנצח, שכן היה מדובר גם במשחק בית שעל הנייר היה נגד קבוצה פחות עדיפה.

הדאגה של אנשי הקבוצה לא הייתה רק בגלל היכולת, כי ישנם דברים של חוסר תאום ושל חוסר ניסיון שאפשר להבין, רק שעד כה ישנם שחקנים שקבלת ההחלטות שלהם פשוט לא טובה. כן, מדובר במשחק שני בסך הכל של העונה ביורוליג, אך עד כה ג'ימי קלארק, שאמור להיות שחקן שמתחיל עונה שנייה עדיין לא שם. 

ג׳יילן הורד (IMAGO)ג׳יילן הורד (IMAGO)

השחקנים החדשים בינתיים מסתמכים על היכולות האישיות שלהם, ומול קבוצות שבאות לטרוף זה כרגע לא רק שלא טוב אלא גם לא מספיק: "פשוט נגררנו למשחק של פאריס והגבנו להם. היינו רעים חוץ מב-3 דקות הראשונות של המשחק לא היינו שם" הוסיפו במועדון.

משחק הכנה נגד הרצליה, טורניר בבלגרד, משחק נגד מכבי רעננה ושני משחקים נגד הפועל ירושלים, כך נראתה ההכנה של מחזיקת הגביע. לא מספקת ולעת עתה גם היכולת, הדבר שכאמור הכי מדאיג את אנשי הקבוצה הוא ש: "היינו כבר אמורים ללמוד מזה וזו לא פעם הראשונה שזה קורה, לקחנו זריקות מפניקה".

קבלת ההחלטות, כפי שצוינה מעלה היא לא רק של קלארק, כי אם של כלל השחקנים החדשים, והדבר מתבטא בין היתר בכך שטי ג'יי ליף נראה כמי שמחפש את עצמו, ובנושא בחירת הזריקות כדוגמת לוני ווקר, בתגובות מאוחרות וחוסר תאום, לצד קריאות לא נכונות הגנתיות והתקפיות כאחד. ואם שפת הגוף של השחקנים הייתה משהו שדווקא היה שווה ציון לחיוב במשחקים הראשונים, הרי שאתמול הדברים לא נראו טוב גם בגזרה הזו. 

שחקני מכבי ת״א מודים לקהל (IMAGO)שחקני מכבי ת״א מודים לקהל (IMAGO)

"לא היינו בשום פרמטר של המשחק, הם היו יותר טובים בהכל. זה היה נראה מביך ברגעים מסוימים, ההפרש די משקר", הודו בכאב בסביבת הקבוצה, שם מביטים כבר לעבר יום רביעי הקרוב, בו יפגשו את הפועל תל אביב במסגרת המחזור השלישי של היורוליג, שמביא עמו דרבי תל אביבי בסופיה, שלעת עתה מהווה גם מפגש קצוות, בין הפועל תל אביב שמגיעה מושלמת מבחינת מאזן, לבין מכבי תל אביב שתחפש ניצחון בכורה במפעל הבכיר של אירופה.

מכבי תל אביב לא נראית טוב נקודה, ובמועדון מבינים כרגע שמעבר לסנטר שברור שחסר, החיסרון של שחקן נוסף בעמדות הגארד, שחושב מסירה קודם, או לא בהכרח מסירה קודם, אלא פשוט רואה קווי מסירה וגם מוסר את הכדור, מתחיל לבלוט במיוחד עם נורות אזהרה מהבהבות.

