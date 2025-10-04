יום שבת, 04.10.2025 שעה 06:39
"מטורף ומגוחך": אנדולו אפס בהלם מהשיפוט

הטורקים לא קיבלו בקלות את ההפסד להפועל ת"א, אקס מכבי לויד על אחת השריקות השנויות במחלוקת: "מצחיק". פוארייה: "מטורף שהמאמנים הורחקו, מגוחך"

|
הזעם של אנדולו (IMAGO)
הזעם של אנדולו (IMAGO)

אנדולו אפס חטפה הפסד ראשון ביורוליג לעונת 2025/26, כשנכנעה 87:81 להפועל תל אביב במונטנגרו. המשחק, במסגרת המחזור השני, לווה בדרמה גדולה ברבע האחרון עם החלטות שיפוט שעוררו סערה בצד הטורקי.

חמש דקות לסיום, נשרקה עבירה על ג'ורדן לויד, אקס מכבי תל אביב, במהלך זריקה לשלוש, אף שלדבריהם כלל לא היה מגע. מאמן הקבוצה איגור קוקושקוב התפרץ למגרש, ספג שתי עבירות טכניות והורחק. גם עוזר המאמן ראדו טריפונוביץ' נשלח החוצה לאחר שהגיב בתסכול לשופטים.

שחקני הקבוצה לא נותרו אדישים. הסנטר וינסנט פוארייה, שייעדר תקופה ארוכה בשל פציעה, כתב ברשת ה־X: "שני מאמנים שלנו הורחקו, זה פשוט מטורף. וזה בכלל היה אמור להיות משחק בית שלנו. זה מגוחך".

גם לויד עצמו הגיב בציניות על השריקה השנויה במחלוקת, כשהעלה פוסט קצר וחד: "LOL (מצחיק)". לצד המחאות, בצוות המקצועי ניסו לשמור על פרופורציות. עוזר המאמן טומיסלב מיאטוביץ' אמר: "40 דקות זה זמן ארוך, ואיבדנו את המומנטום ברבע השלישי כשדברים לא הלכו לטובתנו. ועדיין, השחקנים נלחמו עד הסוף ואני גאה בהם. זה מרתון ארוך, נמשיך להשתפר ונלך צעד אחר צעד. הדבר החשוב עכשיו הוא המשחק הבא".

למרות כל הטענות והביקורת, התוצאה הסופית קבעה שהפועל תל אביב יוצאת עם מאזן מושלם (0:2), בעוד אנדולו אפס נותרה עם הרבה שאלות ותסכול מההפסד הראשון.

