ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
148-117בורנמות'2
133-126ארסנל3
123-86קריסטל פאלאס4
114-116טוטנהאם5
114-76סנדרלנד6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
86-76אברטון9
89-96ברייטון10
811-87פולהאם11
89-66לידס12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
414-66ווסטהאם19
113-46וולבס20

בורנמות׳ גברה 1:3 על פולהאם, צמד ובישול לסמניו

הדובדבנים המשיכו בפתיחת העונה הטובה שלהם ועלו זמנית למקום ה-2 בפרמיירליג, כשהקיצוני הצטיין. ססואולו גברה על ורונה באיטליה, קלן ניצחה בגרמניה

שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)
שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)

רגע לפני פגרת נבחרות נוספות בשבוע הבא, המשחקים ברחבי אירופה נמשכים גם הערב (שישי), ובמוקד, הליגות הבכירות ביבשת. באנגליה, בורנמות׳ גברה על פולהאם. באיטליה, ססאולו גברה על ורונה. בגרמניה, קלן ניצחה את הופנהיים.

בורנמות׳ – פולהאם 1:3

הדובדבנים המשיכו בפתיחת העונה הנהדרת שלהם ורשמו ניצחון רביעי בשבעה משחקים, כשהם עלו זמנית למקום השני בטבלה. אחרי 70 דקות ללא שערים, ריאן ססניון היה זה שכבש לזכות האורחת, אך שמונה דקות חלפו ומי אם לא, השחקן הלוהט באנגליה, אנטוני סמניו איזן. בדקה ה-84 סמניו הוסיף בישול לג׳סטין קלייברט, והשלים צמד בתוספת הזמן.

ורונה – ססואולו 1:0

הירוקים הצליחו לחבר ניצחון שני רצוף וסיבכו את המארחת בתחתית, כשהיא עם שלוש נקודות מתוך 18 אפשריות וללא ניצחון העונה. אנדראה פינמאונטי הכריע את המשחק עם שער בדקה ה-71, אחרי שהחמיץ פנדל וכבש את הריבאונד.

מטפסת: ניצחון דרמטי לססואלו על ורונה

הופנהיים – קלן 1:0

במשחק קצבי, המאחרים שהיו טובים יותר לאורך המשחק, לא השכילו לנצח ורשמו משחק שלישי ברצף ללא ניצחון. האורחת הכריעה עם שער של סעיד אל מאלה בדקה ה-16 וקטעה רצף של שלושה הפסדים ללא ניצחון.

