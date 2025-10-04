דונצ'יץ' עומד מאחורי אחת מההחתמות בלייקרס

זה לא היה קיץ של הפתעות גדולות בשוק החופשי של ה־NBA. בשל מגבלות השכר הקפדניות תחת ההסכם הקיבוצי הנוכחי, קבוצות רבות לא היו יכולות לחזק את עצמן באופן משמעותי לקראת העונה הקרובה. בין אותן קבוצות נמצאת לוס אנג'לס לייקרס, שהחתימה הקיץ את דיאנדרה אייטון, ג'ייק לאראביה ומרכוס סמארט במסגרת שוק השחקנים החופשיים, בנוסף להארכת חוזהו של ג'קסון הייז.

אייטון (8 מיליון דולר לשנה) ולאראביה (6 מיליון דולר לשנה) הגיעו באמצעות חריגת שכר בינונית, בעוד סמארט חתם על חוזה לשנתיים בשווי 10 מיליון דולר, עם אופציה לשנה השנייה. על אף שהלייקרס לא נחשבים כרגע מועמדים בכירים לאליפות, עדיין יש להם מספיק סיבות לפתות שחקנים חופשיים גם בלי גמישות תקרת שכר משמעותית. אחת הסיבות היא לוקה דונצ'יץ', שהצטרף לקבוצה במהלך העונה שעברה.

הסלובני, שהתאושש מההלם של הטרייד שהעביר אותו מדאלאס מאבריקס ללייקרס, האריך את חוזהו בקבוצה בצהוב-סגול, ובקיץ האחרון התחיל למלא תפקיד של מנהיג, מי שיירש את ההובלה ביום שאחרי עזיבתו העתידית של לברון ג'יימס.

לברון ג'יימס ולוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

דונצ'יץ' לא הסתפק במילים, אלא היה מעורב באופן ישיר באחת ההחתמות שביצעה הקבוצה. בעוד שכבר פורסם כי הוא היה זה שפתח את הדלת להחתמת מרכוס סמארט אחרי שעזב את וושינגטון וויזארדס, ביום התקשורת הרשמי של הלייקרס סמארט עצמו אישר שהשמועות היו נכונות לגמרי.

"אני נרגש", אמר סמארט ל-’ESPN’ לוס אנג'לס. "אני שמח להיות כאן. כשהסוכן שלי אמר לי שלוקה התקשר אליו ורוצה אותי באמת בקבוצה, בהתחלה חשבתי שהוא צוחק. אמרתי לו: 'אתה עובד עליי. אני בעצמי חובב בדיחות, אז ברור שאתה צוחק עליי'. והוא אמר: 'לא, אני רציני. אנחנו צריכים לשבת ולדבר. זה קורה. זה אמיתי'. ואז פשוט אמרתי 'וואו'. העובדה שלוקה מסוגל להגיד 'אני רוצה את הבחור הזה פה', ואחרי ששיחקתי נגדו כל כך הרבה שנים, זה כבוד גדול להיות עכשיו בצד שלו".

לוקה דונצ'יץ' ומרקוס סמארט (רויטרס)

סמארט, בן 31, שסבל בשנים האחרונות מפציעות לא פשוטות, הגיע ללייקרס כדי לספק ניסיון, כוח ותוספת הגנתית, תחום בו לברון ודונצ'יץ' היו זקוקים לעזרה. חשוב לזכור כי בעבר סמארט היה אחד מהשחקנים האהובים והמשמעותיים בבוסטון, היריבה הגדולה של הלייקרס, שם שיחק תשע עונות ובנה לעצמו מוניטין כאחד מהשומרים ההיקפיים הקשוחים בליגה, ואף זכה בתואר שחקן ההגנה של העונה בעונת 2021/22.