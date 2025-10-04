יום שבת, 04.10.2025 שעה 12:47
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00דנבר נאגטס
00-00ברוקלין נטס
00-00שארלוט הורנטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פיניקס סאנס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00יוסטון רוקטס
00-00ממפיס גריזליס
00-00יוטה ג'אז
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00מילווקי באקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00קליבלנד קאבלירס
00-00שיקגו בולס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00אטלנטה הוקס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00פילדלפיה 76'
00-00אורלנדו מג'יק
00-00ניו יורק ניקס
00-00מיאמי היט

דונצ'יץ' עומד מאחורי אחת מההחתמות בלייקרס

מרכוס סמארט הודה שהכוכב פתח בפניו את הדלת לקבוצה: "כשהסוכן שלי אמר שלוקה התקשר ורוצה אותי פה חשבתי שהוא צוחק עליי. שמח להיות בצד שלו עכשיו"

|
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

זה לא היה קיץ של הפתעות גדולות בשוק החופשי של ה־NBA. בשל מגבלות השכר הקפדניות תחת ההסכם הקיבוצי הנוכחי, קבוצות רבות לא היו יכולות לחזק את עצמן באופן משמעותי לקראת העונה הקרובה. בין אותן קבוצות נמצאת לוס אנג'לס לייקרס, שהחתימה הקיץ את דיאנדרה אייטון, ג'ייק לאראביה ומרכוס סמארט במסגרת שוק השחקנים החופשיים, בנוסף להארכת חוזהו של ג'קסון הייז.

אייטון (8 מיליון דולר לשנה) ולאראביה (6 מיליון דולר לשנה) הגיעו באמצעות חריגת שכר בינונית, בעוד סמארט חתם על חוזה לשנתיים בשווי 10 מיליון דולר, עם אופציה לשנה השנייה. על אף שהלייקרס לא נחשבים כרגע מועמדים בכירים לאליפות, עדיין יש להם מספיק סיבות לפתות שחקנים חופשיים גם בלי גמישות תקרת שכר משמעותית. אחת הסיבות היא לוקה דונצ'יץ', שהצטרף לקבוצה במהלך העונה שעברה.

הסלובני, שהתאושש מההלם של הטרייד שהעביר אותו מדאלאס מאבריקס ללייקרס, האריך את חוזהו בקבוצה בצהוב-סגול, ובקיץ האחרון התחיל למלא תפקיד של מנהיג, מי שיירש את ההובלה ביום שאחרי עזיבתו העתידית של לברון ג'יימס.

לברון גלברון ג'יימס ולוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

דונצ'יץ' לא הסתפק במילים, אלא היה מעורב באופן ישיר באחת ההחתמות שביצעה הקבוצה. בעוד שכבר פורסם כי הוא היה זה שפתח את הדלת להחתמת מרכוס סמארט אחרי שעזב את וושינגטון וויזארדס, ביום התקשורת הרשמי של הלייקרס סמארט עצמו אישר שהשמועות היו נכונות לגמרי.

"אני נרגש", אמר סמארט ל-’ESPN’ לוס אנג'לס. "אני שמח להיות כאן. כשהסוכן שלי אמר לי שלוקה התקשר אליו ורוצה אותי באמת בקבוצה, בהתחלה חשבתי שהוא צוחק. אמרתי לו: 'אתה עובד עליי. אני בעצמי חובב בדיחות, אז ברור שאתה צוחק עליי'. והוא אמר: 'לא, אני רציני. אנחנו צריכים לשבת ולדבר. זה קורה. זה אמיתי'. ואז פשוט אמרתי 'וואו'. העובדה שלוקה מסוגל להגיד 'אני רוצה את הבחור הזה פה', ואחרי ששיחקתי נגדו כל כך הרבה שנים, זה כבוד גדול להיות עכשיו בצד שלו".

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' ומרקוס סמארט (רויטרס)

סמארט, בן 31, שסבל בשנים האחרונות מפציעות לא פשוטות, הגיע ללייקרס כדי לספק ניסיון, כוח ותוספת הגנתית, תחום בו לברון ודונצ'יץ' היו זקוקים לעזרה. חשוב לזכור כי בעבר סמארט היה אחד מהשחקנים האהובים והמשמעותיים בבוסטון, היריבה הגדולה של הלייקרס, שם שיחק תשע עונות ובנה לעצמו מוניטין כאחד מהשומרים ההיקפיים הקשוחים בליגה, ואף זכה בתואר שחקן ההגנה של העונה בעונת 2021/22.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */