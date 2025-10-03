באירופה החמיאו: הפועל הוכיחה שמקומה ביורוליג

הפועל תל אביב ממשיכה לעשות היסטוריה ביורוליג. האדומים רשמו ניצחון שני ברציפות בפתיחת העונה, עם 81:87 מרשים על אנדולו אפס, והפכו לאחת ההפתעות הגדולות של פתיחת המפעל. הניצחון הזה לא עבר בשקט בתקשורת האירופית, ביוון שיבחו את הקבוצה של דימיטריס איטודיס וקטלו את היריבה מטורקיה, בעוד שבטורקיה ניסו להבין איך עוד ערב גדול של ג’ורדן לויד לא הספיק כדי למנוע הפסד.

כך נכתב בתקשורת היוונית: "הפועל תל אביב הראתה אופי גדול וניצחה יריבה עם מסורת אירופית, כשאנדולו פשוט לא הצליחה למצוא תשובות. הקבוצה הישראלית שיחקה חכם, שלטה ברגעי ההכרעה והוכיחה שיש לה מקום בליגה הזו".

"אפס נראתה אבודה מול האנרגיות של הפועל, קבוצה שהשאירה את כל כוכבי הטורקים חסרי אונים", הוסיפו ביוון, כשבתקשורת הטורקית, באתר יורוהופס טורקיה, הכותרת הייתה ברורה: “לויד לא הספיק. ג'ורדן לויד נתן הופעה אדירה עם 25 נקודות, אך גם זה לא עזר לקבוצה שלא הצליחה להסתדר מול הפועל".

מיציץ׳ (באדיבות המועדון)

"הפער נפתח ברגעי ההכרעה, אחרי ההרחקה של קוקושקוב, ואנדולו איבדה את הראש", הוסיפו. "חוסר היכולת לעצור את בליקני ובראיינט עלה ביוקר, וההגנה קרסה בדיוק כשהיה צריך אותה". מה שבטוח, הפועל תל אביב כבר הוכיחה לכולם שהיא לא רק אורחת במפעל, אלא יריבה שכל קבוצה תצטרך לקחת ברצינות רבה.