יום שישי, 03.10.2025 שעה 23:31
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

"הדרך נכונה, אך חייבים להתקדם למשחק הבא"

איטודיס סיכם מאזן 0:2 ביורוליג ו-81:87 על אנדולו אפס: "ראינו שתי מחציות שונות, הכל השתנה ברבע השלישי. זה נותן לנו ביטחון, אבל הפנים קדימה"

|
אלייז׳ה בריאנט (באדיבות המועדון)
אלייז׳ה בריאנט (באדיבות המועדון)

גם האופטימיים שבאוהדי הפועל תל אביב לא דמיינו פתיחת עונה כזו. אחרי שהאדומים ערכו בכורה היסטורית עם ניצחון היסטורי וגברו על ברצלונה, היום (שישי) הם עלו ל-0:2 ביורוליג עם הצהרת כוונות אדירה, כשרשמו 00:00 על אנדולו במשחק “חוץ” במונטנגרו.

דימיטריס איטודיס אמר בסיום: “התכוננו בזמן קצר למשחק, וחווינו שתי מחציות שונות. בחצי הראשון אנדולו לחצה, שיחקה טוב, שיחקה חכם על ההגנה שלנו, שיחקה אגרסיבי, והיא לקחה את מה שנתנו לה. זזה טוב, הזיזה את הכדור טוב, והיא הצליחה למצוא את הדרך הנכונה לתת את הטון. לא היינו שם בהגנה, לא היינו מוכנים להיות פיזיים, אגרסיביות, כל זה. זה השתנה ברבע השלישי והרביעי, אז ברכות לשחקנים שלי”.

הוא המשיך: “הבחורים הבינו שצריך לשחק בדרך אחרת, ועשינו זאת מיד עם תחילת הרבע השלישי. שיחקנו חכם יותר, בהגנה היינו שם, עצרנו את הריבאונד שלהם בהתקפה, היינו פיזיים והגיע לנו לנצח. זה נותן לנו עוד ביטחון שמה שאנחנו בונים טוב, הדרך נכונה, יש לנו ניסיון להבין שיש עוד המון בדרך, והפנים למשחק הבא. תודה לקהל שבא, צריך קהל כדי ליהנות מהמשחקים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */