"הדרך נכונה, אך חייבים להתקדם למשחק הבא"

גם האופטימיים שבאוהדי הפועל תל אביב לא דמיינו פתיחת עונה כזו. אחרי שהאדומים ערכו בכורה היסטורית עם ניצחון היסטורי וגברו על ברצלונה, היום (שישי) הם עלו ל-0:2 ביורוליג עם הצהרת כוונות אדירה, כשרשמו 00:00 על אנדולו במשחק “חוץ” במונטנגרו.

דימיטריס איטודיס אמר בסיום: “התכוננו בזמן קצר למשחק, וחווינו שתי מחציות שונות. בחצי הראשון אנדולו לחצה, שיחקה טוב, שיחקה חכם על ההגנה שלנו, שיחקה אגרסיבי, והיא לקחה את מה שנתנו לה. זזה טוב, הזיזה את הכדור טוב, והיא הצליחה למצוא את הדרך הנכונה לתת את הטון. לא היינו שם בהגנה, לא היינו מוכנים להיות פיזיים, אגרסיביות, כל זה. זה השתנה ברבע השלישי והרביעי, אז ברכות לשחקנים שלי”.

הוא המשיך: “הבחורים הבינו שצריך לשחק בדרך אחרת, ועשינו זאת מיד עם תחילת הרבע השלישי. שיחקנו חכם יותר, בהגנה היינו שם, עצרנו את הריבאונד שלהם בהתקפה, היינו פיזיים והגיע לנו לנצח. זה נותן לנו עוד ביטחון שמה שאנחנו בונים טוב, הדרך נכונה, יש לנו ניסיון להבין שיש עוד המון בדרך, והפנים למשחק הבא. תודה לקהל שבא, צריך קהל כדי ליהנות מהמשחקים”.