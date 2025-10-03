ענו: האם הפועל תל אביב יכולה לזכות ביורוליג?

הפועל תל אביב בימים שהמועדון הזה לא חווה מעולם. ההופעה הראשונה וההיסטורית ביורוליג הייתה מדהימה והקבוצה גברה על ברצלונה, והיום (שישי) היא עלתה למאזן של 0:2 עם ניצחון מטורף על אנדולו, כולל קאמבק מפיגור דו ספרתי, והפנים למחזור השלישי – דרבי נגד מכבי ת”א.

