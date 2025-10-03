יום שישי, 03.10.2025 שעה 23:32
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

למרות 36 של בולדווין: ז'לגיריס הדהימה את פנר

הליטאים ניצחו את אלופת אירופה ואת שאראס במולדתו עם 81:84 ענק, למרות ערב מטורף של אקס מכבי תל אביב. מונאקו השיגה ניצחון ראשון ופירקה את דובאי

|
ווייד בולדווין (IMAGO)
ווייד בולדווין (IMAGO)

בכל עונה היורוליג מעניינת, אבל העונה אפילו יותר מהרגיל עבורנו כאן בארץ כי יש לנו שתי נציגות במפעל הבכיר באירופה. המחזור השני ננעל לו היום (שישי) עם מספר משחקים נהדרים מבלי קשר למכבי והפועל תל אביב. זה התחיל כשז’לגיריס הדהימה את פנרבחצ’ה, ולאחר מכן מונאקו לא התקשתה נגד דובאי ו-וילרבאן ניצחה את בסקוניה.

ז’לגיריס – פנרבחצ’ה 81:84

הפתעה בליטא, כששאראס וחניכיו הפסידו במולדת של המאמן. אלופת אירופה נכנעה למארחת למרות משחק מטורף של ווייד בולדווין, כשאקס מכבי ת”א הפציץ לא פחות מ-36 נקודות ועדיין הפסיד. פנר הפסידה לראשונה העונה, והליטאים שמרו על מאזן מושלם אחרי הניצחון על מונאקו. נייג’ל וויליאמס-גוס הוביל עם 20 נקודות את המנצחת, סילבן פרנסיסקו הוסיף 18 משלו.

ווייד בולדווין (IMAGO)

מונאקו – דובאי 81:103

אחרי שהפסידו לז’לגיריס במשחק הראשון של העונה, הצרפתים השיגו ניצחון בכורה והנחילו הפסד בכורה לקבוצה החדשה במפעל. סגנית אלופת אירופה התקשתה בחצי הראשן וירדה להפסקה ביתרון של ארבע נקודות, אבל רבע שלישי של 16 הפרש פתח את הדרך ומשם המארחת לא הביטה לאחור. ניקולה מירוטיץ’ כיכב עם 19 נקודות, 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, דניאל תיייס תרם 15 נקודות ומייק ג’יימס הוסיף 14 נקודות ו-8 אסיסטים משלו. קבנגלה בלט אצל המספידה עם 16 נקודות.

ניקולה מירוטיץניקולה מירוטיץ' (IMAGO)

וילרבאן – בסקוניה 95:102

שתי הקבוצות הפסידו במחזור הראשון, לכן אחת הייתה חייבת להשיג ניצחון ראשון לעונה והצרפתים הם אלו שעשו את זה. האורחת הובילה לאחר סיום הרבע הראשון בשמונה, אך המאחרת ניצחה את הרבע השני והשלישי ב-18 נקודות בסך הכל ושמרה על הפער הזה גם ברבע הרביעי. זאק סלייס הוביל את המנצחת עם 23 נקודות, מרקוס הווארד קלע ב-16 בצד השני. 

