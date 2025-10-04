יום שבת, 04.10.2025 שעה 08:27
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6333-5632פילדלפיה יוניון1
5940-4832סינסינטי2
5641-4932ניו יורק סיטי3
5652-6831אינטר מיאמי4
5346-5232שארלוט5
5339-5532נאשוויל6
5244-5931אורלנדו סיטי7
5156-6432שיקאגו פייר8
5049-5132קולומבוס קרו9
4343-4732ניו יורק רד בולס10
3545-4132ניו אינגלנד רבולושן11
2838-3131טורונטו12
2756-3332מונטריאול13
2757-3731אטלנטה יונייטד14
2564-2932די.סי. יונייטד15
 מערב 
5739-5632סן דייגו אפ.סי1
5734-5931ונקובר ווייטקאפס2
5537-5232מינסוטה יונייטד3
5337-6030FC לוס אנג'לס4
4647-5431סיאטל סאונדרס5
4440-3431אוסטין6
4443-4132פורטלנד טימברס7
4053-4232קולורדו ראפידס8
3858-5732סן חוזה ארת'קווייקס9
3851-4731דאלאס10
3746-3531ריאל סולט לייק11
3652-4132יוסטון דינמו12
2855-3932סנט לואיס סיטי13
2767-4632קנזס סיטי14
2462-4131לוס אנג'לס גלאקסי15

ליאל עבדה: המטרה לסיים בטופ 4, שמח בשארלוט

הישראלי בראיון לקבוצתו, שעשתה לו פוסט יפה ביותר: "לבוא לכאן היה מעבר גדול, לקח לי זמן אבל אני מרגיש בבית". וגם: החתימה, הקהל והחיים בארה"ב

|
ליאל עבדה (IMAGO)
ליאל עבדה (IMAGO)

כבר שנה ושבעה חודשים עברו מאז שליאל עבדה עבר מסלטיק לשארלוט, ומאז הכישרון הישראלי הספיק לשחק 62 משחקים במדי האמריקאיים, עם 13 שערים וארבעה בישולים. כעת, רגע לפני סיום העונה הסדירה וכשקבוצתו במקום החמישי במזרח, המועדון העלה ראיון מיוחד שלו בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) עם עבדה שבו הוא שיתף על התקופה שם.

עבדה פתח: “לבוא ל-MLS היה מעבר גדול, אנשים מצפים מהשחקן יותר ויותר, לעזור לקבוצה יותר, אבל עבורי הכי חשוב זה שהקבוצה תצליח. אני מנסה להיות עצמי, צד ימין, צד שמאל, בשארלוט. באתי בשנה שעברה באמצע העונה וזה לקח לי זמן להכיר את כולם, זה שונה מאירופה, אני מרגיש בבית עם כל התמיכה מהקהל והמועדון, זה נותן לי ביטחון. אני שמח מאוד לשחק כאן”.

הישראלי נשאל על עצמו מחוץ לדשא: “עבדה מחוץ לכדורגל זה איש ביישן, אני לא אוהב לדבר הרבה, אני אוהב להיות עם המשפחה, לבלות איתה, לתת מהאהבה שלי לאחרים. המועדון? אנחנו עובדים קשה מאוד וזה חשוב להיות בכושר, להיות ביחד, לעזור אחד לשני. יש לנו מטרות גדולות וזה חשוב להיות מוכנים תמיד. עבורי זה מה שחשוב זה לעזור למועדון להשיג את המטרות, להשיג שלוש נקודות בכל משחק ולהראות מי זו שארלוט”.

ליאל עבדה חוגג עם שחקני שארלוט (רויטרס)ליאל עבדה חוגג עם שחקני שארלוט (רויטרס)

לסיום דיבר על הקהל: “האוהדים מדהימים, הם השחקן ה-12, ברגעים הטובים וגם ברעים, זה משהו מיוחד ואנחנו מתרגשים לשחק עבורם בכל עונה. המטרה? לסיים בטופ 4, כולם צריכים להשתפר תמיד. עבורי זה חשוב להשתפר בכל עונה, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש. לבוא כל יום לאימון, להתאמן כמו שצריך, להיות תמיד טוב יותר ממה שהייתי. הלוואי שנוכל לעשות שמח לכולם, לאוהדים, לאנשי המועדון, כולם מחכים לזה”.

לשארלוט נותרו עוד שני משחקים לסיום העונה הסדירה, מול די סי יונייטד ומול פילדלפיה של תאי בריבו. שבעת המקומות הראשונים עולים לשלב רבע הגמר של הפלייאוף ישירות, כאשר מקומות 8 ו-9 עולים לשמינית הגמר. שארלוט עם 53 נקודות, 3 נקודות פחות מאינטר מאימי של ליאו מסי שבמקום הרביעי, אך לארגנטינאי וחבריו יש משחק חסר גם.

