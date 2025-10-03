ההצעה של הסופר ליג לאופ"א לחיזוק הצ'מפיונס

במהלך החודשים האחרונים קיימו אופ"א, חברת A22 (המייצגת את הסופר ליג) ונציגי מועדונים כמו ברצלונה וריאל מדריד סדרת פגישות דיסקרטיות. המטרה: להגיע להבנות שיאפשרו לשמור על פורמט מתפתח של ליגת האלופות, מבלי ליצור פרויקט חתרני שיערער את המערכת הקיימת.

ז'ואן לאפורטה אף הביע בקיץ תקווה לפשרה שכזו. כעת, ב’מונדו דפורטיבו’ דווח כי על השולחן מונחת הצעת "שלום" אחרונה מטעם הסופר ליג, עם שני רכיבים עיקריים: פלטפורמת שידור חינמית גלובלית ושדרוג מתכונת שלב הליגה.

הצעת יוזמי הסופר ליג למתכונת חדשה של ליגת האלופות היא תוצאה של שבעה סבבי משא ומתן עם הגוף הבכיר של הכדורגל האירופי. החידוש המרכזי שהוצע: בשלב הליגה, 18 הקבוצות המדורגות גבוה ביותר ישחקו את שמונת משחקיהן מול יריבות מאותה קבוצת צמרת, מה שייצור מפגשים מסקרנים בכל מחזור.

נאסר אל חלאיפי, אלכסנדר צ'פרין וז'ואן לאפורטה (IMAGO)

לפי דיווח ב’מונדו דפורטיבו’, ליגת האלופות החדשה, שתוצג תחת השם "סופר צ'מפיונס ליג", תשודר בפלטפורמת הטלוויזיה החדשה של הסופר ליג, UNIFY, בגרסה חינמית עם פרסומות או בגרסה פרימיום בתשלום ללא פרסומות. לפי ההצעה, השינוי צפוי להיכנס לתוקף בשנת 2027.

הפורמט החדש: חלוקה לשתי קבוצות

לפי ההצעה, 36 המועדונים שיעפילו כעת יתחלקו לשתי קבוצות. 18 המדורגות הגבוהות על פי דירוג אופ"א ישחקו שמונה משחקים בינן לבין עצמן, כלומר מפגשים גדולים כבר מהשלב הראשון (כדוגמת ברצלונה – פ.ס.ז'). יתר 18 הקבוצות (מקומות 19–36) יתמודדו בינן לבין עצמן, בהגרלה בדומה לשיטה הנוכחית.

שיטת ההעפלה נשמרת

בתום שלב זה, שמונה הראשונות מקבוצת הצמרת יעפילו ישירות לשמינית הגמר, בעוד 16 קבוצות נוספות יתמודדו בפלייאוף של 32 האחרונות, כפי שקורה כיום. המקום התשיעי בקבוצת הצמרת יפגוש את המדורגת הנמוכה ביותר בקבוצת התחתית, כך שנוצרים צמדים בהתאם לתוצאות. המטרה: להבטיח משחקים איכותיים יותר כבר מהשלב הראשון, אך עדיין להשאיר סיכוי ממשי גם לקבוצות הצנועות יותר.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

שידור חינמי לכל העולם

הליגה תשמור על שמה, ליגת האלופות, אך תשודר דרך פלטפורמת UNIFY, שנועדה לשפר את חוויית הצפייה ולהנגיש אותה. הצופה יוכל לבחור בין גרסה חינמית הכוללת פרסומות ממוקדות גיאוגרפית לבין גרסת פרימיום בתשלום ללא פרסומות. ההערכה היא כי מודל זה יניב הכנסות גבוהות יותר מהמצב הקיים.

שיפור ביחסים עם אופ"א

לראשונה מאז פריצת פרויקט הסופר ליג ב־2021, היחסים בין הצדדים נרשמים כטובים בהרבה, עם שורה ארוכה של פגישות שנערכו ברוח חיובית. אף שהסכם סופי טרם נחתם, ההצעה הנוכחית מהווה נקודת מפנה. המטרה היא להשיק את הפורמט החדש החל מ־2027, שנת חידוש חוזי השידור של ליגת האלופות, מה שעשוי לסמן עידן חדש בתולדות המפעל.