יום שישי, 03.10.2025 שעה 23:30
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
133-126ארסנל2
123-86קריסטל פאלאס3
114-116טוטנהאם4
114-76סנדרלנד5
117-86בורנמות'6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
86-76אברטון9
89-96ברייטון10
88-76פולהאם11
89-66לידס12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
414-66ווסטהאם19
113-46וולבס20

ההצעה של הסופר ליג לאופ"א לחיזוק הצ'מפיונס

ייכנס לתוקף ב-2027? בספרד מדווחים: 18 הקבוצות הבכירות תשחקנה 8 משחקים מול יריבות מהדרג שלהן כדי שיהיו יותר משחקים אטרקטיביים. ההסבר המלא

|
שחקני ברצלונה ופ.ס.ז' (IMAGO)
שחקני ברצלונה ופ.ס.ז' (IMAGO)

במהלך החודשים האחרונים קיימו אופ"א, חברת A22 (המייצגת את הסופר ליג) ונציגי מועדונים כמו ברצלונה וריאל מדריד סדרת פגישות דיסקרטיות. המטרה: להגיע להבנות שיאפשרו לשמור על פורמט מתפתח של ליגת האלופות, מבלי ליצור פרויקט חתרני שיערער את המערכת הקיימת.

ז'ואן לאפורטה אף הביע בקיץ תקווה לפשרה שכזו. כעת, ב’מונדו דפורטיבו’ דווח כי על השולחן מונחת הצעת "שלום" אחרונה מטעם הסופר ליג, עם שני רכיבים עיקריים: פלטפורמת שידור חינמית גלובלית ושדרוג מתכונת שלב הליגה.

הצעת יוזמי הסופר ליג למתכונת חדשה של ליגת האלופות היא תוצאה של שבעה סבבי משא ומתן עם הגוף הבכיר של הכדורגל האירופי. החידוש המרכזי שהוצע: בשלב הליגה, 18 הקבוצות המדורגות גבוה ביותר ישחקו את שמונת משחקיהן מול יריבות מאותה קבוצת צמרת, מה שייצור מפגשים מסקרנים בכל מחזור.

נאסר אל חלאיפי, אלכסנדר צנאסר אל חלאיפי, אלכסנדר צ'פרין וז'ואן לאפורטה (IMAGO)

לפי דיווח ב’מונדו דפורטיבו’, ליגת האלופות החדשה, שתוצג תחת השם "סופר צ'מפיונס ליג", תשודר בפלטפורמת הטלוויזיה החדשה של הסופר ליג, UNIFY, בגרסה חינמית עם פרסומות או בגרסה פרימיום בתשלום ללא פרסומות. לפי ההצעה, השינוי צפוי להיכנס לתוקף בשנת 2027.

הפורמט החדש: חלוקה לשתי קבוצות

לפי ההצעה, 36 המועדונים שיעפילו כעת יתחלקו לשתי קבוצות. 18 המדורגות הגבוהות על פי דירוג אופ"א ישחקו שמונה משחקים בינן לבין עצמן, כלומר מפגשים גדולים כבר מהשלב הראשון (כדוגמת ברצלונה – פ.ס.ז'). יתר 18 הקבוצות (מקומות 19–36) יתמודדו בינן לבין עצמן, בהגרלה בדומה לשיטה הנוכחית.

שיטת ההעפלה נשמרת

בתום שלב זה, שמונה הראשונות מקבוצת הצמרת יעפילו ישירות לשמינית הגמר, בעוד 16 קבוצות נוספות יתמודדו בפלייאוף של 32 האחרונות, כפי שקורה כיום. המקום התשיעי בקבוצת הצמרת יפגוש את המדורגת הנמוכה ביותר בקבוצת התחתית, כך שנוצרים צמדים בהתאם לתוצאות. המטרה: להבטיח משחקים איכותיים יותר כבר מהשלב הראשון, אך עדיין להשאיר סיכוי ממשי גם לקבוצות הצנועות יותר.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

שידור חינמי לכל העולם

הליגה תשמור על שמה, ליגת האלופות, אך תשודר דרך פלטפורמת UNIFY, שנועדה לשפר את חוויית הצפייה ולהנגיש אותה. הצופה יוכל לבחור בין גרסה חינמית הכוללת פרסומות ממוקדות גיאוגרפית לבין גרסת פרימיום בתשלום ללא פרסומות. ההערכה היא כי מודל זה יניב הכנסות גבוהות יותר מהמצב הקיים.

שיפור ביחסים עם אופ"א

לראשונה מאז פריצת פרויקט הסופר ליג ב־2021, היחסים בין הצדדים נרשמים כטובים בהרבה, עם שורה ארוכה של פגישות שנערכו ברוח חיובית. אף שהסכם סופי טרם נחתם, ההצעה הנוכחית מהווה נקודת מפנה. המטרה היא להשיק את הפורמט החדש החל מ־2027, שנת חידוש חוזי השידור של ליגת האלופות, מה שעשוי לסמן עידן חדש בתולדות המפעל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */